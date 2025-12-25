政府賣地為庫房進帳149億 按年大增逾倍 新地年內連奪3項目

隨著本港經濟持續復甦，整體樓價亦止跌回升，物業交投量上升之際，連帶財團更積極增加土儲，總結今年政府先後售出6幅地皮，連同「一鐵一局」及私人項目補地價等收益，估計為庫房進帳高約149.74億，結束連跌3年跌勢，按年增加約79.92億或1.1倍。

政府今年以來透過賣地表推出4幅住宅地，連同物流地及電動車充電站各1幅，合共6幅地皮均順利售出，來自賣地表收入錄約84.72億，對比去年約17.43億，按年急增約67.29億或3.9倍。

收入佔本財年目標約71%

期內私人項目補地價收入暫錄約56.41億，估計政府今年全年來自土地收入約149.74億，較去年全年約69.82億，按年勁增約79.92億，升幅高達1.1倍，並結束連續3年跌勢，佔《預算案》中預計本財政年度210億地價收入的71.3%。

年內批出最貴重地皮屬物流地，在2月底由唯一入標者新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下公司豐樹產業，以36.786億投得的青衣「巨無霸」物流地（青衣市地段第202號），可建總面達335.8萬方呎，是政府近1年半批出最貴重地皮，每呎樓面地價約1,500元，當時屬市場估值上限價。

今年2月以36.786億批出的青衣「巨無霸」物流地，金額是今年內批出最貴重地皮。

荃灣住宅地屬年內最貴

年內批出4幅住宅地，最貴為11月中旬荃灣永順街與德士古道交界住宅地（荃灣市地段第441號），涉及可建總樓面約43.48萬方呎，料提供790伙，今年以來最大幅住宅地，由華懋以24.75億擊敗其餘8財團奪標，每呎樓面地價約5,692元，創該區地價新高紀錄，而且較同區2年半前批出的樓面地價高出約24.3%之餘，對比市場估值上限價更高出約26.5%。

其次為屯門海珠路住宅地（屯門市地段第569號），信和在今年8月以10.89億力壓其餘7組財團得手，每方呎樓面地價約3,860元，當時屬高於市場估值上限價約38%。

另外2幅住宅地批出價錢大約6億，均由新地奪標，分別為今年1月賣地表首幅售出的地皮，為沙田大圍美田路(沙田市地段第651號)，以6.06億力壓其餘5組財團投得，每方呎樓面地價約3128元。其次為曾流標的東涌第106B區住宅地，亦由該公司在今年2月以6.02億力壓其餘3組財團奪標，每呎樓面地價約1501元。連同「一鐵一局」項目計，新地今年連奪3地。

華懋以24.75奪標荃灣永順街住宅地，每呎樓面地價約5692元，創該區地價新高紀錄。

連續2年未有商業地供應

除地皮外，政府在11月批出1幅電動車充電站項目，為大埔廣福道1M及1N號（大埔市地段第264號）項目，由中電源動公司以2200萬中標。

在商業氣氛不景氣，寫字樓空置率持續高企環境下，今年來政府並未推出商業用地招標，再度「零」供應，屬連續2年未有同類用地供應。

新地今年連奪2幅住宅地，包括以6.06億投得沙田大圍美田路地皮。

「一鐵一局」今年批出2項目

除賣地表地皮外，今年以來「一鐵一局」共批出2個項目，包括市建局在今年5月批出的旺角山東街/地士道街發展項目，涉及金額約8.6068億，由中國海外力壓5財團投得項目發展權，每呎樓面地價約5349元，屬市場估值上限價。

上述項目地盤面積2.66萬方呎，涉及可建總樓面16.09萬方呎。該局為讓項目有更高設計彈性，應用旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」核准規劃工具，在不超過現時總樓面下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5倍，總樓面增加約1.8萬方呎或13.4%，至15.2萬方呎，預計可提供約380伙。

中國海外在今年5月中標市建局旺角山東街/地士道街發展項目。

據了解，中標財團將來賣樓收益達25.5億，須按機制向市建局分紅，比例為20%，以該項目住宅樓面上限約15.2萬方呎計算，即平均呎價約1.678萬便觸發分紅機制。另外，該項目設有限呎條款，住宅單位面積不得少於280方呎。

而港鐵在今年11月亦批出1個項目，為屯門第16區站第一期物業發展項目，由新地力壓其餘5個入標財團奪得項目發展權。該項目毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站，是次推出的第一期料提供逾1,000伙。

新地在今年11月奪港鐵屯門第16區站第一期物業發展項目。

項目將分期進行發展，第一期物業發展項目位處東北面部份，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，其住宅可建總樓面約60.11萬方呎，料提供逾1000伙。據了解，港鐵容許中標者分兩期支付地價，一半在招標時支付，餘下半數可於項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期前繳付，即6年後才付清地價，屬市場罕見安排；而分紅比例固定為29%。