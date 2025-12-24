灣仔馬來西亞大廈13億獲洽 平均呎價約1萬 料明年1月落實交易

核心區全幢商廈受追捧，灣仔馬來西亞大廈全幢放售多時，近期獲準買家出價約13億洽購，準買家極具誠意，現時則有待業主馬來西亞政府確認，料該交易於短期內水到渠成，平均呎價約1萬元。

灣仔馬來西亞大廈全幢早前推出招標，原定上月3日截標，隨後宣布延期至本月11日截標。市場消息透露，該幢月11日截標後，隨即再經過一輪洽商，一名準買家被鎖定為潛力買家，該名準買家極具興趣，落實出價約13億承接，惟項目由馬來西亞政府持有，確認程序需時，若然一切順利，預期明年1月底前落實交易。

準買家鍾情命名權

該項目佔地積約8666方呎，若以總建築面積約129950方呎計算，平均呎價10003元，將以現狀部分交吉及連約出售。據了解，該全幢雖然有一定樓齡，惟位處灣仔核心區，位置理想，坐擁命名權及外牆廣告位，準買家認為商廈價格由高位顯著回落，不失吸納時機。

事實上，多年前市況高峰期，投資者爭相洽購該廈，當年出價由28億至高達30億，每呎約2.3萬，現時洽購價較高峰期跌逾50%。

馬來西亞政府持貨45年

據了解，該全幢於1975年落成，馬來西亞政府1988年斥約2.12億購入，該項目樓高27層，地下至3樓為商舖樓層，每層建築面積約7254至7517方呎，4樓至頂層為寫字樓，每層建築面積約3001至4490方呎，中層以上可望維港景。

近期，鄰近上述項目的全幢商廈亦錄成交，灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢商廈以11.6億易手，買家為華僑銀行（香港），該廈大租戶將於年低完約，預計銀行有機會自用物業，樓高28層，總樓面約95515平方呎，呎價約12144元。

該全幢前身為永亨金融中心，1982年落成。2013年永亨銀行推招標，正值商廈市道熾熱，英皇集團擊敗多個財團以15.88億承接﹐隨後斥資為物業進行翻新。

2015年，全幢獲華融資產管理以每月約560萬承租，並且多番續租至今。