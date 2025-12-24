新盤年內交投量首破2萬宗 房策及減息帶動創《一手新例》後新高

月內有多個新盤接連推出銷售，並取理想成續，連帶貨尾盤亦同告加快，令本月截至昨日一手市場共錄逾1105宗成交，總結今年以來新盤交投突破2萬宗，創《一手新例》實施12年來歷史新高紀錄。業界人士指，受惠百元印花稅等一系列樓市政策，以及減息等利好因素，加上發展商低市價推盤刺激新盤成交量，並推高年內新盤成交量。

連續11個月逾千宗

在多項利好因素帶動下，新盤市場仍然成樓市焦點，其表現更是一枝獨秀，據市場消息指出，昨日新盤單日再添逾36宗成交，本報統計，本月截至昨日，新盤售出單位已超過1105宗，已屬連續11個月企穩逾千宗水平。

較19年舊紀錄高6%

總結今年以來新盤交投已突破2萬宗，更是自2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》約12年以來新盤成交首次突破2萬宗紀錄，對比2019年歷史高位的逾1.87萬宗舊紀錄，更多出約逾1200宗，並將舊紀錄推高約6%；而且去比去年的1.58萬宗，按年更升逾26%。

回顧今年以來新盤成交量表現，除1月錄765宗交投外，其餘月份均錄逾千宗以上，最多為3月份達2420宗，當時受惠《財政預算案》百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，樓市氣氛即時回暖，銷情再創佳績，當月銷情創年內單月新高。

業界：低市價推盤策略奏效

美聯物業高級董事布少明表示，今年樓市受惠多項利好因素，如減息及房策等，加上租金持續上升，刺激用家、投資者及來港人才等購貨，而發展商在年內更趁勢群起推盤，並採低市價策略推盤，成功「以價換量」，並推高年內新盤成交量，更成功去庫存；他形容今年屬「轉角市」，料全年樓價升約5%，終止3年跌，料明年整體「價量齊升」，樓價升幅加快。

港置研究部董事王品弟指出，政府在《財政預算案》中調低從價印花稅稅階，減輕市民置業負擔，激活本地首置及剛性需求；隨後《施政報告》放寬「新資本投資者入境計劃」的住宅投資限制，為高端及豪宅市場引入新資金。

上述措施有效打破市場觀望氛圍。同時，減息預期及租金上升推動「租轉買」用家與長線收租客積極入市，支持樓市價量趨穩。

利嘉閣研究部主管陳海潮說，發展商隨即配合百元印花稅政策推出大量細單位應市，大受市場追捧。雖然市場反應熱烈，但發展商維持低價推售策略，令交投持續暢旺，而因應樓價低水及租務需求極旺，更引發不少投資者重回市場趁低吸納現樓貨尾放租。

大手客個案暫錄560宗按年升近5%

今年港股表現理想，配合美國重啟減息，帶動投資者今年入市更頻密，部分新盤更不時出現大手客承接。美聯分析師岑頌謙指出，據美聯研究中心綜合土地註冊處資料，已知一手大手客（即同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位）於今年首11個月共錄得560宗，比起去年同期534宗上升約4.9%，較未撤辣2023年同期僅59宗，更是勁升近8.5倍。

按涉及單位計算，今年首11個月一手大手客共涉及約1378個單位，按年增加約1.5%，比起23年同期更大升近9.3倍。雖然一手大手客明顯增多，但是相信以長線投資部署為主。以今年首11個月計，一手大手客涉及約1378伙，只佔同期近1.89萬宗一手私宅註冊量約7%，顯示目前一手市場以用家主導。

600萬以下中小戶最受捧

岑頌謙續稱，一手大手客最集中吸納的依然是600萬或以下中小型單位，今年首11個月共涉及666伙，佔同期一手大手客接近一半，而數量較去年同期升約27.3%，反映不少投資者鎖定中細價物業作長線收租。