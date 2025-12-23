Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬

樓市動向
更新時間：11:19 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-23 HKT

百年老字號繼在中環重開後，早前「過海」到尖沙咀開設分店，近日將據點擴至旺角，承租西洋菜南街與弼街一個樓上巨舖，月租10.2萬，平均呎租25.5元，較舊租金減27%。

市場消息透露，西洋菜南街218至220號生發大樓3樓全層，建築面積4000方呎，於2024年4月交吉至今，最新由以蓮香居每月10.2萬承租，平均呎租25.5元，租約為期6年。

西洋菜南街218至220號生發大樓3樓全層，由蓮香居以每月10.2萬承租。
上址舊租客為北京老家，2021年至2023年5月每月租金12萬，隨後續租加至每月14萬，惟該店於2024年4月已交吉，在交吉逾一年後獲承租。

蓮香樓老闆黃熙仁接受本報查詢，證實以每月10.2萬承租上述巨舖，他表示，旺角是餐飲界兵家必爭之地，背靠「金魚街」及旺角火車站，區內有始創中心地標商廈，他有信心在這市場「佔據其中一小部分」，希望將「蓮香」品牌慢慢做大，做到極致。

他又說，蓮香樓是百年老字號，1927年8月10日在中環皇后大道中開業，90年代中期遷至威靈頓街160號至今。旺角蓮香居則為蓮香飲食集團開拓一場美食探索。

蓮香樓和蓮香居皆以「手推點心車」聞名，設有茶盅泡茶及自助式點心卡，以傳統方法手工即做點心及懷舊經典粵菜，保留傳統老式茶樓風味。

