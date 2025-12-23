荃灣住宅地競投激烈 中標價高次標僅約7% 5標出價均逾10億

華懋上月中旬以24.75億擊敗其餘8財團奪得荃灣永順街與德士古道交界，每呎樓面地價約5692元，創該區地價新高紀錄。地政總署昨日以不具名方式，公布其餘落選標價，出價介乎4.35億至23億，樓面呎價約1000至5290元。

有財團「執雞」心態入標

首兩標出價相當接近，次標出價約23億，與中標價相差1.75億或約7%，每呎樓面地價約5290元，可見差距相當細，競爭十分激烈；緊隨其後標價為20.4698億，與中標價相差4.2802億或17.3%。

同時有5標出價均逾10億，即介乎12.63億至18.15億，樓面呎價約1000至4174元，與中標價相差約26.7%至49%。值得留意的是，有財團以「執雞」心態入標投地，最後一標出價僅4.35億，樓面呎價約1000元，與中標價相差20.4億或82.4%。

資料顯示，上述住宅地上月以24.75億批予華懋，每方呎樓面地價約5692元，地價創該區新高紀錄，對比市場估值上限高出約26.5%。入標財團包括長實、新地、恒基、會德豐地產、嘉華、鷹君、中國海外，信和夥拍嘉里及招商局置地的財團。

荃灣永順街與德士古道交界住宅地，涉及可建總樓面逾43萬方呎。

該地是華懋時隔逾1年再奪住宅地，對上一幅是去年10月以10.21165億投得的沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，當時每呎樓面地價約3357元。

荃灣區對上一幅批出住宅地為寶豐路地皮，2023年2月以14.388億批予嘉里，當時平均每方呎樓面地價約4578元。