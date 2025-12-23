Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣住宅地競投激烈 中標價高次標僅約7% 5標出價均逾10億

樓市動向
更新時間：11:06 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:06 2025-12-23 HKT

華懋上月中旬以24.75億擊敗其餘8財團奪得荃灣永順街與德士古道交界，每呎樓面地價約5692元，創該區地價新高紀錄。地政總署昨日以不具名方式，公布其餘落選標價，出價介乎4.35億至23億，樓面呎價約1000至5290元。

有財團「執雞」心態入標

首兩標出價相當接近，次標出價約23億，與中標價相差1.75億或約7%，每呎樓面地價約5290元，可見差距相當細，競爭十分激烈；緊隨其後標價為20.4698億，與中標價相差4.2802億或17.3%。

同時有5標出價均逾10億，即介乎12.63億至18.15億，樓面呎價約1000至4174元，與中標價相差約26.7%至49%。值得留意的是，有財團以「執雞」心態入標投地，最後一標出價僅4.35億，樓面呎價約1000元，與中標價相差20.4億或82.4%。

資料顯示，上述住宅地上月以24.75億批予華懋，每方呎樓面地價約5692元，地價創該區新高紀錄，對比市場估值上限高出約26.5%。入標財團包括長實、新地、恒基、會德豐地產、嘉華、鷹君、中國海外，信和夥拍嘉里及招商局置地的財團。

荃灣永順街與德士古道交界住宅地，涉及可建總樓面逾43萬方呎。
荃灣永順街與德士古道交界住宅地，涉及可建總樓面逾43萬方呎。

該地是華懋時隔逾1年再奪住宅地，對上一幅是去年10月以10.21165億投得的沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，當時每呎樓面地價約3357元。

荃灣區對上一幅批出住宅地為寶豐路地皮，2023年2月以14.388億批予嘉里，當時平均每方呎樓面地價約4578元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
19小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
5小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
18小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
22小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
13小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
2小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
21小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
17小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
21小時前