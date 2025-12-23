公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」

對於普羅大眾而言，置業是人生大事之一，以至有助於對結婚及育兒的規劃。今年40歲的林先生接受《星島頭條》訪問時表示，兩年前第一次以家庭身份入紙抽居屋便「一抽即中」，並從屯門三聖村公屋成功「上車」上水清濤苑居屋，明言這是人生的巨大轉變，雖然生活成本增加，但對比住公屋舒服很多，更認為選擇置業令其人生規劃變得更有條理。

屯門三聖村公屋內部。

揀樓前5天才收到房署通知

林先生是一名小紅書裝修博主，曾於深圳從事遊戲產品經理的工作，太太為深圳人，在深圳公司擔任法務工作，之前居於屯門三聖村公屋，坦言當初抽居屋時其實毫無心理準備，但幸運的是，第一次以家庭身份入紙就一擊即中。

他憶述，當初發現攪珠結果排第20時，已認為沒有機會，誰料揀樓前5天突然收到房署短訊通知，可前往揀樓，「我才知道原來即使第20個號碼，綠置居家庭都有機會揀樓」。然而，當時已沒有市區樓可選，只能選上水屋苑，更發現300多呎單位差不多賣完，剩下都是100至200呎的單位。

居屋裝修前後對比圖：

承造9成半按揭 月供7000元

林先生提到，揀樓前5天尚有約100個單位可選，但揀樓當日僅餘27個，「到我選擇的時候只剩下幾個」。更令他頭痛的是，僅有的300呎單位全部都是「最低層」，令他一度考慮是否放棄及明年再抽，最終權衡利弊之下，決定先支付9萬元訂金保留單位，並與房委會簽訂合約。

林先生表示，上車置業是他人生的重要規劃，因為結婚後有意生小朋友，希望能為小家庭提供更良好的生活環境。經過一年之後，他最終沒有「撻訂」，買入上水清濤苑375方呎的低層兩房單位，樓價約155萬元，承造9成半按揭，月供約7,000元，今年1月完成裝修後隨即入住。

太太深圳工作 內地再租一單位

相比於之前住在屯門三聖村公屋月租僅約1,200至1,300元，現時居住成本明顯增加，但他認為「供樓其實是儲蓄的一部分，將來賣出去的時候就賺回來，而交公屋租金則沒有賺的機會」。然而，由於太太在深圳工作距離上水仍需要1.5小時路程，因此他們還在深圳公司附近租住了一個單位，月租約3,000元人民幣，在「工作日」會在深圳住，周末才回上水住。

即睇單位其他細節相：

居住20至30年後 料內地養老

談到新居環境，林先生大讚上水自然風景優勝，「上水這個地方人口密度小，綠化空間比較多」，而且「一公里範圍可能有十幾個公園」，單車徑亦多。他還在小紅書上拍攝影片表示，清濤苑是獨立發展，外望開揚山景「自成一角，悠然自得」。另外，他認為屋苑附近配套相當完善，「比以前住屯門時好」。

事實上，屯門三聖村公屋已有逾40年樓齡，林先生提到，「舊公屋多老人家，還很多人遷入遷出」，每當有住戶搬遷，房署需進行翻新，「每次都要搞幾個月」，造成噪音和不便。但他指居屋則少有此類問題，「大家一次過裝修完，搬入之後相信大家都不太會搬走」。展望未來，林先生計劃在該單位居住20至30年，但之後會回內地退休養老，因為內地生活成本較低，樓價亦較便宜。

圖片來源小紅書