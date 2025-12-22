Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃魚灘2房戶銀主盤開價380萬拍賣 較估價低24%

樓市動向
更新時間：12:33 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-22 HKT

大埔自然景觀豐富，依山傍水，且保留不少歷史建築，給予住戶在繁忙的都市生活中享受一點休閒與恬靜，區內黃魚灘一個銀主盤，開拍價380萬，較估價低24%，平均建築呎價5499元。

較銀行估價低24%

黃開基拍賣行發言人表示，大埔黃魚灘171號2樓，建築面積691方呎，2房1套間隔，附連天台，屬銀主盤，開拍價380萬，較銀行估價500萬低約120萬或24%，建築呎價5499元，將於12月23日（二）拍賣，同場共有29項物業可供競投。

該單位間隔四正實用，客飯廳呈長方開則，配合家具可輕易分明間隔客飯廳位置，大廳設有落地玻璃門連接室外露台，增加採光度。另外，室外景觀開揚，可外望連綿翠綠山林，私隱度高，屬市場上罕見放盤。寢室方面，主人寢室空間寬闊，設有睡牀後仍有大量空間放置其餘家具，其餘睡房亦見實用。該單位整體環境乾淨，住戶只需要簡單清潔布置即可入住。

小學校網為84，是熱門校網之一，區內至少8間小學出現超收情況，其中網內熱門小學有香港教育學院賽馬會小學、保良局田家炳千禧小學、港九街坊婦女會孫方中書院等。

中學校網為大埔區，該區不少中學著重培養學生的閱讀興趣，另外亦利用多元化教學培養學生學習興趣，迦密栢雨中學、恩主教書院、聖公會莫壽增會督中學等均為區內知名學校。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

