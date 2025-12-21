太古城持貨13年轉手賺308萬 清水灣道金苑獲外籍買家入市

隨着聖誕節長假將至，市場仍有不少用家趁機選購優質盤。美聯分行區域經理吳肇基說，鰂魚涌太古城彩天閣高層G室，面積約717方呎，以1,128萬市價易手，呎價約15,732元。而單位原業主於2012年以820萬購入，持貨13年轉手，帳面獲利約308萬或38%。

租客憂「遲買會貴」 加快入市

中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌匯豪峰低層B室，面積685方呎，以1,210萬成交，呎價17,664元。袁氏指，新買家為租客，擔心遲買會貴，故加快入市步伐。據悉，原業主於2017年以1,370萬買入，帳面蝕160萬或約12%。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，西貢清水灣道金苑D座一個頂層戶，面積1,069方呎，獲外籍買家以1,175萬承接，呎價10,992元。原業主於2005年以585萬購入，帳面獲利590萬或1倍。

世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯透露，馬鞍山銀湖．天峰7座中層C室，面積762方呎，以1,128萬易主，呎價約14,803元。