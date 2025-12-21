Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古城持貨13年轉手賺308萬 清水灣道金苑獲外籍買家入市

樓市動向
更新時間：09:46 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:46 2025-12-21 HKT

隨着聖誕節長假將至，市場仍有不少用家趁機選購優質盤。美聯分行區域經理吳肇基說，鰂魚涌太古城彩天閣高層G室，面積約717方呎，以1,128萬市價易手，呎價約15,732元。而單位原業主於2012年以820萬購入，持貨13年轉手，帳面獲利約308萬或38%。

租客憂「遲買會貴」 加快入市

中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌匯豪峰低層B室，面積685方呎，以1,210萬成交，呎價17,664元。袁氏指，新買家為租客，擔心遲買會貴，故加快入市步伐。據悉，原業主於2017年以1,370萬買入，帳面蝕160萬或約12%。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，西貢清水灣道金苑D座一個頂層戶，面積1,069方呎，獲外籍買家以1,175萬承接，呎價10,992元。原業主於2005年以585萬購入，帳面獲利590萬或1倍。

世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯透露，馬鞍山銀湖．天峰7座中層C室，面積762方呎，以1,128萬易主，呎價約14,803元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
16小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
14小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
18小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
13小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
6小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
23小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
4小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
12小時前