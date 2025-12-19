佐敦吳松街商住廈 意向價8800萬 平均呎價約14674元

今年初起市場錄多宗全幢物業成交個案，有業主趁勢放售佐敦吳松街全幢商住廈，意向價約8800萬。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事馬振順表示，佐敦吳松街41至43號商住樓，樓高6層，地舖面積約1267方呎，1至5樓則為住宅，每層樓面約942方呎，涉總建築面積約5997方呎，平均呎價約14674元。

馬氏指出，項目鄰近彌敦道多條巴士路線站，與佐敦港鐵站約5分鐘步程，該物業毗鄰永安百貨，附近一帶超市、便利店等生活配套，並鄰近吳松街臨時熟食小販市場及廟街夜市，飲食選擇眾多，再加上鄰近香港理工大學，因此無論改裝為學生宿舍或簡樸房亦相當合適。