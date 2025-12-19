Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦吳松街商住廈 意向價8800萬 平均呎價約14674元

樓市動向
更新時間：12:26 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:26 2025-12-19 HKT

今年初起市場錄多宗全幢物業成交個案，有業主趁勢放售佐敦吳松街全幢商住廈，意向價約8800萬。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事馬振順表示，佐敦吳松街41至43號商住樓，樓高6層，地舖面積約1267方呎，1至5樓則為住宅，每層樓面約942方呎，涉總建築面積約5997方呎，平均呎價約14674元。

佐敦吳松街41至43號商住樓，意向價約8800萬。
佐敦吳松街41至43號商住樓，意向價約8800萬。

平均呎價約1.46萬

馬氏指出，項目鄰近彌敦道多條巴士路線站，與佐敦港鐵站約5分鐘步程，該物業毗鄰永安百貨，附近一帶超市、便利店等生活配套，並鄰近吳松街臨時熟食小販市場及廟街夜市，飲食選擇眾多，再加上鄰近香港理工大學，因此無論改裝為學生宿舍或簡樸房亦相當合適。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
14小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
2小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前