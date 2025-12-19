Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大寶冰室舖位放售 業主開價1300萬「網紅租客」突出賣點 賣幾多碟肉餅飯先夠本？

樓市動向
更新時間：11:31 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-19 HKT

元朗街坊茶記大寶冰室突然爆紅，一篇吹捧該店肉餅飯的食評潮文，在各大社交平台病毒式洗版，食評用字誇張，如「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」等，成功吸引不少市民前來光顧，即使大排長龍仍無阻食客熱情。冰室生意大旺後，日前物業代理網站出現大寶冰室的賣舖廣告，叫價1300萬。

據該賣舖廣告，舖位為元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖，面積約380平方呎，開價1300萬元，呎價37,143元。該廣告表示，元朗大寳冰室業主誠意蝕讓，更特別提到有「網紅租客」，並以「臨近西鐡站及巴士總站，交通方便」作招徠。

以今次爆的肉餅飯計算，售價54元連飲品，即需賣24萬碟肉餅飯才可以買入舖位。翻查資料，該物業於2022年以1650萬元易手，當時有指月租約4.5萬元。

元朗街坊茶記肉餅飯變Threads流量密碼

今次熱潮源於Threads上一篇用詞誇張的潮文，將大寶冰室肉餅飯譽為「全亞洲最優秀」，又稱「大件夾抵食」兼且交通方便，吸引大量年輕人及KOL到訪，不少老街坊亦對墟冚情境大感驚訝。

面對人潮，店主Ben接受《星島申訴王》訪問時直言受寵若驚，憂心對新客人招呼不周，又怕得失一群老顧客。他又提到，最近有很多網紅來拍攝，擔心租金上漲。

相關文章：星島申訴王｜爆紅元朗大寶冰室掀「味蕾炸彈」肉餅飯熱潮 老闆怕加租： 太多人飯都煮唔切

相關文章：元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
14小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
2小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前