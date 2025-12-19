大寶冰室舖位放售 業主開價1300萬「網紅租客」突出賣點 賣幾多碟肉餅飯先夠本？

元朗街坊茶記大寶冰室突然爆紅，一篇吹捧該店肉餅飯的食評潮文，在各大社交平台病毒式洗版，食評用字誇張，如「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」等，成功吸引不少市民前來光顧，即使大排長龍仍無阻食客熱情。冰室生意大旺後，日前物業代理網站出現大寶冰室的賣舖廣告，叫價1300萬。

據該賣舖廣告，舖位為元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖，面積約380平方呎，開價1300萬元，呎價37,143元。該廣告表示，元朗大寳冰室業主誠意蝕讓，更特別提到有「網紅租客」，並以「臨近西鐡站及巴士總站，交通方便」作招徠。

以今次爆的肉餅飯計算，售價54元連飲品，即需賣24萬碟肉餅飯才可以買入舖位。翻查資料，該物業於2022年以1650萬元易手，當時有指月租約4.5萬元。

元朗街坊茶記肉餅飯變Threads流量密碼

今次熱潮源於Threads上一篇用詞誇張的潮文，將大寶冰室肉餅飯譽為「全亞洲最優秀」，又稱「大件夾抵食」兼且交通方便，吸引大量年輕人及KOL到訪，不少老街坊亦對墟冚情境大感驚訝。

面對人潮，店主Ben接受《星島申訴王》訪問時直言受寵若驚，憂心對新客人招呼不周，又怕得失一群老顧客。他又提到，最近有很多網紅來拍攝，擔心租金上漲。

