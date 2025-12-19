啟德新盤庫存量回落至8600伙 利好消息帶動較年初減少逾20%

啟德新發展區日漸成熟，受惠今年樓市氣氛向好，區內新盤銷售成績理想，不少項目均取得可觀的成交，同時帶動區內庫存量顯著回落，本報統計，區內尚未售出及可供推售的單位，已跌破萬伙，最新已回落至8600伙，較年初約1.08萬庫存量，已減少逾20%。有業界人士表示，由於市況向好，帶動區內交投，相信未來在減息持續，加上中九龍幹線開通，均有助加快區內庫存去貨量。

今年來暫售逾2200伙

啟德因庫存量高企，一直成為樓價難以上升的阻力，今年樓市氣氛佳，加上區內新盤已逐漸屆現樓，均有助區內新盤銷情，本報統計，今年區內庫存量顯著減少，由年初約1.08萬伙，回落至現時8600伙水平，即今年至今區內已售出單位超過2200伙，有機會創全港按區新高紀錄。

翻查區內庫存量，年初首2個月，區內每月交投不足100宗，《財政預算案》今年2月底擴大100元印花稅樓價適用範圍至400萬後，刺激整體樓市氣氛急升，連帶啟德區交投亦有不俗的增幅，惟上半年去貨速度仍不算高，上半年首6個月，區內庫存量穩企在1萬伙水平以上。

下半年本港跟隨美國減息，區內新盤去貨速度顯著加快，多個月份錄得逾200宗成交，其中11月份受惠新地推出天璽．天2期，加上同區新盤亦有不俗的銷情，令該月啟德區新盤銷售成績急升至逾470伙，成為今年按月最高。

今年至今區內銷售成績最理想為嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，項目今年11月突擊發出新一張價單，折實平均呎價回落至1.8萬水平，加快項目去貨速度，令銷情急升，項目今年至今暫售出400伙，昨日亦連沽3伙，單日套現逾2100萬，當中包括一組大手客連購2伙位於2C座E室面積315方呎1房單位；另一伙位於2B座21樓C室，面積450方呎，為2房戶型，以906.5萬售出，呎價20144元。

啟德海灣外貌。

中國海外旗下維港．雙鑽今年來銷售成績亦見理想，暫售出逾310伙，為區內銷售次高的新盤，新世界與遠東合作發展的栢蔚森、恒基旗下THE HENLEY系列項目，以及會德豐地產牽頭夥拍恒基、中國海外及新世界合作發展的DOUBLE COAST，本月推出新一期DOUBLE COAST III發售，首輪銷售取得不俗的成績，3個項目今年來銷售亦已突破200伙。至於新地於10月推售的天璽．天2期，迄今售出約187伙，位列區內銷售榜今年以來的第6位。

啟德維港．雙鑽外貌。

會德豐地產牽頭發展的啟德現樓合作新盤項目DOUBLE COAST I外貌。

THE HENLEY外貌。

料成本港最高銷售量地區

中原地產李玉祥（左一）。（資料圖片）

中原高級營業董事李玉祥表示，啟德區今年受惠多項利好因素，銷售成績理想，受到減息等因素推動，買家入市步伐亦顯著加快，區內今年至今售出單位已超過2200伙，更有機會成為本港最高銷售量的地區。

李玉祥續稱，中九龍繞道油麻地段於周日開通，對啟德新盤銷售相當有利，以近月為例，不少買家來自西九龍區，相信全線通車後，吸引外區客，尤以西九龍區的買家進駐啟德的情況將顯著增加，加上區內不少項目已屆現樓，對整體銷情均有幫助，料明年區內去貨速度將加快。

啟德區大部分新盤已先後推售，現時屬全新尚未推出的新盤包括長實旗下花語海項目，分3期發展共提供1005伙，首2期共723伙已獲批售樓紙可隨時推出；另有中國海外牽頭夥拍會德豐地產、恒基及的維港．灣畔第2期（914伙）；由會德豐地產夥拍恒基、中國海外及新世界的DOUBLE COAST III（704伙）；另由嘉華牽頭夥拍會德豐地產及中國海外的啟德海灣2期（1121伙），以及新地旗下天璽．海2A期（140伙）等，5盤共提供3884伙。

花語海項目外貌。

天璽．海外貌。

用家主導不乏投資客大手掃貨

今年啟德新盤單位備受追捧，餘貨單位不斷被消化，加上連環減息推動下，買家中不乏大手投資客及收租客看好單位租務回報，頻入市掃貨，而內地客亦繼續選擇當區物業入市，備受來港專才客支持。

連環減息牽引

近年投資者重回物業市場，啟德新盤普遍租務回報維持於3.5%水平，由於位於市區便利位置，備受新來港人士垂青，租務需求持續強勁，故對投資者有不俗吸引力。事實上，啟德新盤從年初已陸續錄得大手客入市個案，隨着本港銀行連續減息，投資者掃貨步伐近月更見加快。

其中嘉華國際牽頭的啟德海灣於上月錄大手買家豪擲逾5400萬購入10伙2C座不同樓層的G室，全屬1房間隔，面積均為306方呎，以伙數計料為今年啟德最大手入市個案。

其實早於年中，息口走勢開始明朗化，已有大手客偷步掃貨，中國海外旗下的維港．雙鑽於今年5月曾獲一組投資客斥資逾3400萬連購6伙，均屬面積305方呎的1房單位，成交金額介乎561萬至578.1萬，呎價介乎18393元至18954元。據悉當時買家指自己看好跑道區未來發展及租金回報，故大手購入作長線投資。

啟德海灣連環成交矚目

另一方面，內地客續成當區樓市支柱之一。其實啟德區成為內地客置業「主場」已非新鮮事，今年更連續多月出現內地客佔比逾一半的情況。

其中啟德於11月共錄得280宗成交，當中有148宗，即逾52%來自普通話拼音買家，宗數為全港不同區域中最多。

以11月內接連公開銷售的天璽．天2期為例，據中原透露，該行近一半客人為普通話拼音買家，有居於香港多年的國內客，亦有最近移居本港的專才家庭。

天璽．天現樓外貌。

