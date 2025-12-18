港鐵指全球投資管理公司QRT租國金二期6層樓面 涉逾14萬呎

港鐵今日宣布，已與全球量化與系統化投資管理公司Qube Research & Technologies（QRT）簽訂合約，承租公司於國際金融中心二期（國金二期）所持物業的其中六層，合共超過14萬方呎辦公室空間，配合亞太區業務的迅速擴展。QRT預計於2027年分階段進駐，成為該廈主要商戶。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，國金二期是位處鐵路及重要交通樞紐上蓋的甲級商廈，是香港作為世界級金融中心重要地標，亦是港鐵透過「鐵路加物業」模式發展的成功典範。港鐵非常歡迎QRT選擇落戶國金二期，這不僅反映物業的地理及策略優勢，同時展現金融投資界別對香港業務發展據點的信心。

QRT總部設於倫敦，業務遍及全球，專門提供涵蓋不同地區和資產類別多元化資產策略部署。QRT首席營運總裁(亞太區) Murray Steel表示，國金二期一直被公認為香港最頂尖甲級商廈，擁有卓越管理、完善的基礎設施及交通配套，為高效協作提供理想環境。QRT目前在全球設有13個辦事處，其中5個位於亞太區。QRT自2018年成立以來，視香港為亞太區域及全球營運重要樞紐，落戶國金二期進一步反映對香港發展信心與承諾。