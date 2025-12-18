Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀行紛拓據點 租核心區巨舖 星展每月100萬進駐彌敦道複式舖 較高峰期跌七成

更新時間：10:11 2025-12-18 HKT
發佈時間：10:11 2025-12-18 HKT

繼滙豐銀行預租銅鑼灣京華中心5層舖後，再有銀行承租核心區巨舖。尖沙咀彌敦道金域假日酒店複式舖，曾由東方表行承租18年，撤出後，巨舖剛以每月逾100萬租出，新租客料為星展銀行承接，較高峰期月租跌70%。

資料顯示，尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店地下2及3號舖、閣樓及1樓，面積合共約7000方呎，以每月逾100萬租出，平均呎租約143元。

該物業坐落彌敦道及麼地道單邊，屬尖沙咀彌敦道人流旺段，舖位樓底高，外形甚為搶眼，市場消息稱，新租客為金融機構，預計為近年積極於核心區租舖的星展銀行。

尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店巨舖，以每月逾100萬租出。

東方表行曾租用近18年

該巨舖舊租客東方表行，早於2007年承租該複式舖，開設名錶勞力士（Rolex）專門店，高峰期月租約330萬，隨後多番續租，租金因應市況回調，市場消息指，近年降至每月逾100萬，惟最後品牌決定不續租，若按最新成交月租計算，租金較高峰期下跌約70%，亦是核心區舖位普遍跌幅。

在2023年10月，星展銀行租用中環皇后道中16至18號新世界中心地下18號地舖連地庫，面積共約1.2萬方呎，月租約180萬，平均呎租約150元，舊租客則為時裝名店JOYCE Boutique。

星展銀行租逾萬呎中環巨舖 月租180萬元 較高峰期跌逾70%

