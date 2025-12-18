市況回穩 明年樓價料升3%至5% 莊士機構莊家豐：購買力釋放 成交漸趨增

樓市今年氣氛逐步提升，莊士機構副董事總經理莊家豐表示，本港跟隨美國踏入減息周期，現時息率已回落至加息前水平，在經濟及樓市保持復甦，財富效應推動成交趨增，樓市步入升軌，購買力逐漸釋放，用家與投資需求同步增加，預期明年樓市將繼續朝向健康上行發展。

儘管本港本月並沒有跟隨美國減息，莊家豐接受本報專訪時認為，現時利率回落至加息周期前水平，整體樓市顯著向好，首10月新盤成交已超越去年全年成績，反映用家與投資需求同步復甦，預計明年將進一步有下調空間，供樓負擔顯著減輕，將持續釋放換樓及投資者的購買力，預計明年香港樓市將維持健康上行軌道，料明年全年樓價升3%至5%。

用家投資需求同步復甦

他續說，年前每當有大型新盤推出，二手樓確實短暫受壓，業主議價空間被逼擴大。然而，隨着整體樓市氣氛回暖，部分熱銷新盤出現分階段加價或「價升量升」局面，例如個別項目次輪銷售價較首輪上調3%至5%，顯示市場承接力轉強，二手樓價壓力緩和，交投暢旺及價格亦逐步企穩。

莊家豐又分析道，今年經濟環境持續向好，港股年初至今累升約30%，樓市走勢相對落後，整體樓價仍較2021年高位低出逾26%，「股市先行、樓市隨後」是傳統智慧，財富效應顯著，預示市場成交額大幅上升，令資金正逐步回流本地優質資產。

他續說，新資本投資者入境計劃門檻降至3000萬，以及各類人才引進計劃亦不斷擴大，直接帶動住宅剛性需求，「轉租為買」情況增加，部分來港一段時間的專才，融入本地生活及工作環境，見租金上升，買樓較划算，將選擇買樓置業，料明年成交量及價格有望延續穩步上揚。

政府將100元印花稅適用範圍，擴至400萬後，細價樓交投反應熱烈。他認為，若未來進一步放寬至500萬或600萬或以下，預料可再釋放一批換樓及上車需求，同時降低置業成本，鼓勵買家升級至更大單位。

「轉租為買」情況增加

今年租金最新指數已升至200點，突破歷史新高。莊家豐相信，明年租金將延續穩步上行，他尤其看好港島區物業，根據公開資料，2026至2028年將吸引220個家族辦公室來港，高資產家族通常選址中環或金鐘區域辦公，自然傾向在港島區物色高質素住宅；同時，隨着高才通計劃吸引逾12萬人才，及非本地學生學額擴大，港島區開放式及1房單位需求急升，料區內超級豪宅與高質細戶型增長將領跑。

留意北部都會區土地供應

根據政府預測，北部都會區全面建成後，將可容納約250萬人口及65萬就業崗位，對住宅及配套需求極大。莊家豐表示，集團持續密切留意北部都會區土地供應、基建進度及市場需求變化，一旦出現優質地皮或合作機會，會積極研究參與。

政府近年按季僅推1幅住宅地，但現時市場庫存足以應付短期需求，只要靈活因應成交量適時補充土地供應，整體仍處健康發展軌道。

弦岸採租售並行策略

莊士近年透過收購市區舊樓重建，積極吸納土地儲備，重建具特色的精品住宅，旗下鴨脷洲弦岸現時以現樓形式推售，莊家豐透露，由於看好未來樓價及租金走勢，項目採租售雙軌並行策略。

莊家豐表示，旗下位於鴨脷洲平瀾街8號的弦岸，共提供105伙，面積205至317方呎，交通便利，坐擁優美山海景觀，項目「租售同步、雙軌並行」策略，由於已屬現樓，可即買即收租，達到「零」空置期，年內累售約3成單位；另位於中環結志街16及20號項目，透過收購舊樓及強拍一業權而來，佔地面積約3600方呎，將發展成精品住宅。

寶珊道4萬呎獨立屋矚目 前《色，戒》拍攝地

集團與嘉華合作發展的寶珊道28號已取得入伙紙，市場推廣工作正在進行中，莊家豐透露，項目為總樓面面積約4.4萬方呎的獨立屋，包括一層樓高6米的客廳及用餐區，連同其他用作娛樂及住宅套房的空間合共8層。

寶珊道28號原址為一幢三層高住宅，於1958年落成，曾是2007年電影《色，戒》其中一個外景拍攝場地，2010年莊士集團及嘉華合作，作價3.25億購入，各佔50%權益。

現時，人工智能（AI）技術，協助住戶追求更舒適的居住體驗，提供「無感卻貼心」的管家式服務。莊家豐指，期望AI日後發展能夠監測設備異常，提前建議檢修、學習住戶作息並適時溫馨提示。

