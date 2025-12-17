泛海屯門藍地申建336伙 較舊方案增加82%

泛海國際持有的屯門藍地一幅商業地，最新向城規會拋新方案，申請放寬地積比率及建築物高度限制，以建1幢樓高20層的商住物業，以提供336伙住宅單位，較2023年獲批的舊方案增加152伙或82.6%。

可建總樓面約11萬方呎

據城規會文件顯示，項目位於屯門藍地丈量約份第130約地段第531號餘段等，即鄰近港鐵藍地輕鐵站、盈溢居對出，目前屬「商業」及顯示為「道路」的地方地帶，申請分層住宅發展及商店及服務行業用途，以及略為放寬地積比率及建築物高度限制。

上述項目發展地點佔地約2.3萬方呎，包括1.6萬方呎政府土地。最新地盤面積對比2023年獲批的舊方案，地盤擴大約6795方呎，增加約40.2%。

項目地積比率維持約5倍發展，當中住宅部分由舊方案的4.957倍，申請放寬至4.97倍發展，以興建1幢樓高20層的綜合用途樓宇，提供336伙，亦較舊方案的184伙，增加152伙或82.6%，平均每戶單位面積約350方呎，最新可建總樓面約11.77萬方呎，對比舊方案增加3.4萬方呎或40.6%。

而非住用樓面則以地積比率約0.03倍發展，可建總樓面約699.66方呎，則減少約28方呎。另外，建築物高度限制由64.45米（主水平基準以上．下同），因而增加至74.425米。

整個項目地下設有住宅大堂及商舖，停車場設於地下及1樓，提供90個車位；而2樓及3樓分別設有住客康樂施及有蓋綠化平台；3樓至19樓為住宅樓層。上述項目料於2030年落成。當中停車場位置亦因應新例，由地庫改作在地面興建。