旺角番發複式巨舖 意向月租88萬 平均呎租約77元
近期零售消費業改善，旺角彌敦道番發大廈三層特色商舖招租，意向月租約88萬，平均呎租約77元。
中原（工商鋪）商鋪部高級分區營業董事黃少康表示，旺角彌敦道701號番發大廈地下至3樓，位處彌敦道與快富街單邊，地下至3樓商舖招租，地下約1337方呎、一樓約3280方呎、二樓約3434方呎、三樓約3434方呎，總建築面積約11485方呎，意向月租約88萬，平均呎租約77元。
他指出，該地舖配備有約4.6米特高樓底，舖面為全透明玻璃設計，可提供廣告展示空間。黃氏續稱，一樓至3樓舖面規模適中，租戶可靈活調整，該巨舖設獨立升降機，直達地下至三樓。適合銀行、零售、餐飲、娛樂、證券金融服務、醫美、健身、連鎖餐飲及高端零售等。
黃氏認為，近期銀行及證券行活躍，滙豐銀行以每月約400萬租用銅鑼灣京華中心地下至4樓樓面，長橋證券亦以每月約120萬，承租羅素街58號地舖及多層樓面。
