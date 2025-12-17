長沙灣「一組唐樓」3720萬易手 買家計劃重建後長線收租贏大額回報

上市公司簡樸新生活主席陳洪楷及Owl Square共居集團潘解頤繼日前短炒紅磡舊樓，勁賺1200萬，持貨一年升值46%，市場矚目；陳洪楷及潘解頤亦食髓知味，最新斥資3720萬購入長沙灣「一組唐樓」，涉及9伙，具重建價值，平均呎價4590元。

簡樸新生活主席陳洪楷等承接

美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，長沙灣青山道一組唐樓群交易，涉9個單位，近期活躍於樓市投資的上市公司簡樸新生活主席陳洪楷及Owl Square共居集團潘解頤等人士合組財團，以總價3720萬購入，長沙灣青山道268、280及282號的一至三樓，總實用面積約8,103方呎，平均每個單位作價約413萬，呎價約4590元。

分間套房作長線收租

陳洪楷表示，集團計劃投入資金將物業重新裝修，分間套房作長線收租，預計回報率大幅提升，提供現金流收入。他又說，長遠而言，連同上述3個號數，該處共有8幢相連3層高唐樓，地盤面積逾8000方呎，屬罕有市區項目，以地積比上限計算，每方呎可重建樓面地價約2000餘港元。與近期強拍成功的順寧道308至314號公務員合作社項目地價相若，反映是次購入價具競爭力。陳洪楷補充，在「樓市走勢相對股市落後」宏觀背景下，購入該組物業，屬難得機遇。

陳潘兩人近日沽售紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，勁賺1200萬，樓高11層，每層實用面積由537至576方呎，合共約6288方呎，以3800萬易手，平均每呎6043元，月租23.3萬，料回報逾7厘，上述物業買家看中該住宅適宜改裝共居及學生宿舍，並接近都會大學及理工大學等，配套完善。

陳潘兩人去年12月以共2592.5萬購入，為銀主盤，持貨約11個月間帳面獲利約1207.5萬，升值逾46%。