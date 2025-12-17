佐敦彌敦道巨舖 每月25萬租出 連鎖食肆進駐 較舊租金加幅25%

近年來港遊客由「購物遊」改「深度遊」，消費模式大為改變，具香港特色的連鎖食肆受追捧，港式燒鵝店曾經大肆擴張，原以為市場接近飽和，近期，佐敦彌敦道鬧市一個地舖，由燒鵝店以每月25萬承租，平均呎租115元，較舊租金加幅25%。

巨舖面積2177方呎

九龍佐敦彌敦道221B至221E號恒福商業中心地下G1A及G1B號舖，建築面積各約1049及1128方呎，合共2177方呎，以每月約25萬租出，平均呎租115元，新租客連鎖燒味集團「榕記陳皮燒鵝」，舊租客「港里冰廳」，2021年疫市期間以每月20萬進駐，早前約滿撤出，舖位隨即租出。

佐敦彌敦道221B至221E號恒福商業中心地下G1A及G1B號舖，以每月約25萬租出。

較舊租金加幅25%

業內人士分析，上述舖位舊租客茶餐廳疫市期間承租，當時兩地封關，本港食肆等民生行業表現理想，疫市後因港人外遊而生意大跌，食肆表現未如預期，現時租出該舖，較疫市期間加租25%，亦足見燒鵝店承租能力高。

現場所見，該地舖已圍板，標示明年2月該店開幕，目前該舖位如火如荼裝修中。

本港燒鵝店名字甚為相似，去年6月，油麻地砵蘭街50至52號相連舖，面積共約2500方呎，獲「榕哥陳皮燒鵝」承租，月租約14.8萬，平均呎租約59元。

據了解，前租客為火鍋店，月租約13.5萬，新「榕哥陳皮燒鵝」目前在灣仔道、尖沙咀及佐敦均有分店。

目前，連鎖燒味集團最密集的街道為金馬倫道，變身「燒鵝一條街」，街上4間不同集團的連鎖店燒鵝店並存，生意看似不錯，舖位呎租由52元至198元，其中，呎租高近200元，因為接近彌敦道的緣故。

其中，尖沙咀漆咸道南61至65號百樂酒店地下5至8及22號舖，位處金馬倫道單邊，建築面積2456方呎，由榕記陳皮燒鵝承租，月租21萬，平均呎租86元。