明年樓市向好 料平穩發展 大昌周俊豪：三大利好因素帶動 市況趨明朗

眾多利好消息支持下，樓市正面發展。大昌地產營業部主管周俊豪認為，不利樓市因素已浮現，前景變得明朗化，隨着內地來港人士增加，帶動租務需求，繼而吸引投資者買樓收租，兩項因素互相帶動，達至相輔相成效果，配合減息周期推動明年樓市成交及租賃繼續向好發展。

差估署最新資料顯示，10月私宅樓價指數按月升0.41%，連升5個月之餘，更創逾1年新高。周俊豪接受本報訪問時表示，環球經濟環境趨向穩定，即使存在不利樓市發展的因素，但相信影響均已浮現，令樓市前景變得明朗化，相信明年樓市繼續平穩向好發展，而樓價升幅則要視乎買家入市信心的回復速度。

豪宅潛力相對較高

周俊豪又認為，另一利好樓市因素屬息口走勢，減息周期重臨增加不同買家的入市意欲。除因供樓負擔減輕而置業的自用客之外，租金持續攀升及保持增長的租住需求，令買樓作投資用途的意欲變強，近期投資者入市個案屢見不鮮，甚至有不少新盤錄買家大手購入多於1個單位。

大昌周俊豪表示，大眾市場競爭較激烈，公司會繼續專注豪宅市場。

明年樓價平穩上揚

對於豪宅市場，周俊豪認為，始終供應十分有限，因此樓價受到支持，應該沒有再下跌空間，明年平穩上揚。其中動輒需要逾億的超級豪宅，目標客源通常為社會名門望族，要展現項目獨特優勢，留下深刻印象才能吸引買家入市。以旗下淺水灣108為例，項目坐落傳統豪宅地段，能俯瞰整個淺水灣泳灘。項目採全玻璃幕牆設計，於獨立屋項目而言實屬罕見。

市場上另一類豪宅，主要指一些寬闊的大分層單位，雖然樓價不及超級豪宅，但成為不少家庭客升級選擇，預計在股票市場向好帶來的財富效應下，這類單位成交價及成交量均會向上。

與近半年重回升軌的樓價不同，本港整體租金持續向上，並已到達歷史新高水平，周俊豪指出，旗下有項目正在招租或租出，讓公司能夠於最前線了解現時租務市場的變化。首先，對於大眾租務市場而言，相信會保持暢旺，原因是政府繼續透過不同計劃輸入外來人才，同時放寬本地大學非本地生比例，預期中小型單位的租樓需求有增無減。財力好的人都買樓投資，其中不少投資者對學生宿舍的範疇感興趣，以迎合上述的租務動力。

周俊豪又估計，豪宅租務市場亦有支時，維持近年高位，因為相較早前幾年，今年無論從內地或海外有更多公司來港上市，這些公司的高管及股東等高層人士都有住屋需求，普遍會傾向先租樓，穩定再作置業打算，為本港豪宅租務市場帶來一定需求。

問及未來會透過那些途徑增加土地儲備，周俊豪指出，公司比較專注豪宅市場，現時主打中小型單位的大眾市場競爭相對比較激烈，對比之下豪宅可塑性及發展潛力相對較高，在開則及用料等方面都可以有相對大的發揮空間。所以在考慮增加土地儲備時，會繼續針對相對小眾的豪宅市場，較留意港島及九龍一些發展成熟的豪宅地段會否有地皮放售，若政府推出豪宅地皮亦會有興趣參與競投。事實上，旗下港島南豪宅新盤璟南，正是公司於2020年5月以13.3億投得，未來會積極考慮入標競投。

港島南豪宅璟南均為4房大單位

新盤市場氣氛升溫，發展商紛紛部署推盤大計。大昌周俊豪透露，公司旗下港島南豪宅新盤璟南，正部署近月以現樓形式推出，項目提供單位均為4房大單位，料能迎合中港不同地方的豪客入市需要。

周俊豪表示，項目已經獲批入伙紙，先前曾考慮以樓花形式推售，但始終認為讓買家親身到現場視察，更能體驗項目的優勢，故現時計劃待現場執修等準備工作更完善後，近月開放現樓示範單位供潛在客戶參觀並展開銷售。

璟南提供38伙，其中32伙為分層單位，餘下6伙屬特色戶，全屬4房間隔，最細單位面積近1600方呎。

璟南提供38伙，其中32伙為分層單位，餘下6伙屬特色戶，全屬4房間隔，最細單位面積近1600方呎，預計全盤會以招標形式推售，價格會參考同區及近期熱銷樓盤的4房單位成交價，如黃竹坑站港島南岸中多個期數項目都有4房單位提供，成交價會成為參考，同時啟德的4房單位受市場歡迎，都會成為參考之一，相信項目單位價格均達4000萬或以上。

客源方面，周俊豪預計會受到一些習慣居住於港島的傳統中產家庭歡迎。事實上，儘管項目未正式推出，但已接獲不少查詢，「偷步」了解項目的資訊，主要為同區家庭客。另外，港島豪宅一向受內地豪客追捧，料項目推出後，客源中亦有部分為內地客。

此外，旗下淺水灣108提供8間大宅，公司一直以相對惜售及低調的形式推盤，過去曾有準買家洽談，想要一次過購入整個項目，供整個家族居住，發展商對此亦會考慮。至於旗下山頂賓吉道3號項目，提供6幢洋房，面積由4432至4893方呎，周俊豪指現時接受洽購及洽租。

