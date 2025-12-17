Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」

樓市動向
更新時間：06:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-17 HKT

近年不少內地人為尋求更多發展機會而到港工作，並萌生買樓定居的想法。近日一位港漂媽媽在小紅書分享，自己在港工作幾年後，已有安定下來的念頭，加上年初同事在大埔墟買樓後，發現香港樓價已回落至可負擔水平，月供與租金相若，最終在短短一個月內賣出內地物業，再成功買入大圍一個上車盤，形容經歷是「今年最大的冒險決定」。

孩子升讀小一 不考慮樓花

該位港漂媽媽在小紅書發文表示，原本出租的武漢單位，今年10月因租客工作調動提前退租，同時孩子明年將升讀小一，加上深港跨境上班已長達一年多，相當疲憊，讓她堅定了「在港安家」的決心，隨即請父母協助出售武漢物業，同時開始積極在港睇樓。

起初，她參觀過多個新盤，包括土瓜灣壹沐、長沙灣曉柏峰及大埔上然，其中宋皇臺的南首戶型與地段最令她心動，但考慮到預算約400萬元，加上孩子升學，需要預留時間辦理各項手續，所以不會考慮樓花樓盤，轉而專注於二手市場。

鎖定大圍區 入市金獅花園

在地區選擇上，她認為中西區樓價過高、北角等地又離上班地點太遠；屯門、元朗雖然價位吸引，但地理距離與生活圈不熟悉，最終決定聚焦於九龍及新界東鐵沿線，並決定重點放於沙田及大圍一帶屋苑。

她表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳，而且大圍作為交通中轉站，往返深圳及九龍均十分方便。

經過多番篩選與比較，這位港漂媽媽最終購入大圍金獅花園的單位，並已完成收樓。她感慨地說「整個過程都是自己默默做功課、評估、決策、執行、落實，能夠完成這一步，真的既開心又自豪。」

該港漂表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳
該港漂表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳

屋苑主打細戶 叫價320萬至500萬

翻查資料，由華懋發展的金獅花園是大圍的指標屋苑，於1986至1987年落成，樓齡接近40年，屋苑分為2期，由13座樓宇組成，總共提供2,768伙，主要為1房至2房等細單位，受上車客追捧。

兩期在配套及環境上略有不同，一期生活配套可依賴新翠邨商場，有超市及藥房等，而二期則較接近隆亨邨，該處有街市，可提供新鮮蔬果、魚類及肉類，購物配套稍勝一籌。交通方面，由兩期步行至大圍站約10分鐘。

根據地產代理資料，目前金獅花園有41個放盤，叫價介乎320萬元至500萬元。
根據地產代理資料，目前金獅花園有41個放盤，叫價介乎320萬元至500萬元。

根據地產代理資料，目前金獅花園有41個放盤，叫價介乎320萬元至500萬元，呎價則介乎11,310元至17,544元，本月暫錄7宗成交。

相關文章：內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓

相關文章：居港日本人6年搬屋6次 體驗各區人情味 獲得永居成首要目標「從未想過返日本 」 

相關文章：港漂舉家來港落地生根 賣出內地大宅換港樓 親身「清拆」慳裝修費獲好評

相關文章：柴灣居屋「巨無霸」單位獲激讚 惟開則三尖八角似蝙蝠 玄學家解構是吉是凶

相關文章：港漂老師月入$6萬 300萬購深水埗舊樓上車 打破窮人區偏見「比啟德更有生活氣息」｜區區睇樓

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
22小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
11小時前
屯門景峰花園低層單位起火 3人受傷送院 女戶主手部二級燒傷
突發
4小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
10小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
7小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
13小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
18小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
14小時前