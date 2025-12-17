港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」

近年不少內地人為尋求更多發展機會而到港工作，並萌生買樓定居的想法。近日一位港漂媽媽在小紅書分享，自己在港工作幾年後，已有安定下來的念頭，加上年初同事在大埔墟買樓後，發現香港樓價已回落至可負擔水平，月供與租金相若，最終在短短一個月內賣出內地物業，再成功買入大圍一個上車盤，形容經歷是「今年最大的冒險決定」。

孩子升讀小一 不考慮樓花

該位港漂媽媽在小紅書發文表示，原本出租的武漢單位，今年10月因租客工作調動提前退租，同時孩子明年將升讀小一，加上深港跨境上班已長達一年多，相當疲憊，讓她堅定了「在港安家」的決心，隨即請父母協助出售武漢物業，同時開始積極在港睇樓。

起初，她參觀過多個新盤，包括土瓜灣壹沐、長沙灣曉柏峰及大埔上然，其中宋皇臺的南首戶型與地段最令她心動，但考慮到預算約400萬元，加上孩子升學，需要預留時間辦理各項手續，所以不會考慮樓花樓盤，轉而專注於二手市場。

鎖定大圍區 入市金獅花園

在地區選擇上，她認為中西區樓價過高、北角等地又離上班地點太遠；屯門、元朗雖然價位吸引，但地理距離與生活圈不熟悉，最終決定聚焦於九龍及新界東鐵沿線，並決定重點放於沙田及大圍一帶屋苑。

她表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳，而且大圍作為交通中轉站，往返深圳及九龍均十分方便。

經過多番篩選與比較，這位港漂媽媽最終購入大圍金獅花園的單位，並已完成收樓。她感慨地說「整個過程都是自己默默做功課、評估、決策、執行、落實，能夠完成這一步，真的既開心又自豪。」

屋苑主打細戶 叫價320萬至500萬

翻查資料，由華懋發展的金獅花園是大圍的指標屋苑，於1986至1987年落成，樓齡接近40年，屋苑分為2期，由13座樓宇組成，總共提供2,768伙，主要為1房至2房等細單位，受上車客追捧。

兩期在配套及環境上略有不同，一期生活配套可依賴新翠邨商場，有超市及藥房等，而二期則較接近隆亨邨，該處有街市，可提供新鮮蔬果、魚類及肉類，購物配套稍勝一籌。交通方面，由兩期步行至大圍站約10分鐘。

根據地產代理資料，目前金獅花園有41個放盤，叫價介乎320萬元至500萬元，呎價則介乎11,310元至17,544元，本月暫錄7宗成交。