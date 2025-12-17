Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓市重現「北水」熱潮 港漂感港樓月供與租金相若 果斷賣內地樓換香港家

樓市動向
更新時間：06:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-17 HKT

政府今年2月底宣布樓市全面撤辣，加上本港按息回落，買家入市態度轉趨積極，更吸引愈來愈多普通話買家上車。近期有港漂分享置業經歷，指自己在港工作幾年後，有安定下來的念頭，加上香港樓價已回落至可負擔水平，最終決定賣出內地物業，再買入香港一個上車盤。

該位港漂表示，深港跨境上班已長達一年多，相當疲憊，有感現時月供與租金相若，讓她堅定了「在港安家」的決心，隨即出售內地物業，同時開始積極在港睇樓。起初，她參觀過多個新盤，但考慮到預算有限，轉而專注於二手市場。

在地區選擇上，她認為中西區樓價過高、北角等地又離上班地點太遠；屯門、元朗雖然價位吸引，但地理距離與生活圈不熟悉，最終決定聚焦於九龍及新界東鐵沿線，並決定重點放於沙田及大圍一帶屋苑。

該港漂表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳

她表示，留學期間曾居住於大圍，對環境相當熟悉，認為校網不錯之餘，相較於九龍市區的擠迫壓抑，區內自然環境更佳，而且大圍為交通中轉站，即使往返深圳及十分方便。經過多番篩選與比較，最終購入大圍一個屋苑的單位，並已完成收樓。

11月成交金額高達159.8億

除了上述個案之外，本港樓市重現「北水」熱潮，根據中原最新數據顯示，今年首11個月以普通話拼音登記的買家，成交宗數達12550宗，涉及金額1256億，雙雙創歷史新高，預計今年全年成交量及金額，有望挑戰1.38萬及1380億。

儘管上月普通話拼音買家的成交宗數回落至1263宗，屬兩個月低位，但為連續9個月逾千宗，首11個月累計達12550宗，已經超越去年全年約11631宗，再創1995年有紀錄以來新高。

至於上月普通話拼音買家涉及的成交金額，高達159.8億，按月增加近3%，平均每宗成交金額達1266萬，較10月1137萬，增加逾一成，連升五個月，反映購買力正在升級。首11個月累計，這類買家涉及的成交金額1256億，較去年同期1208億，高出約4%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

