觀塘宏基資本大廈 叫價7300萬 平均呎價約6045元
更新時間：14:21 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:21 2025-12-16 HKT
宏基資本大廈為觀塘區內其中一幢甲廈，美聯工商客戶經理袁錦標表示，宏基資本大廈中層全層放售，建築面積約12076方呎，意向價為7300萬，平均呎價約6045元。
意向呎價約6045元
該全層單位樓底高約12呎5吋，坐擁煙花海景，遠眺啟德郵輪碼頭，大廈另配備5部客梯及1部貨梯，並且採用中央冷氣系統，管理費每方呎則約3.5元，以維持成本合理。
袁錦標亦補充，物業坐落觀塘海濱道135至137號，屬九龍東門廊位置，只需步行數分鐘，即可抵達港鐵牛頭角站，而周邊設多條巴士及小巴路線，往返九龍灣、啟德及港島東等。
隨着觀塘海濱持續發展及商業配套升級，同類型坐擁永久海景的甲廈全層單位，預計前景看高一線。
