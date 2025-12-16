港P不變後 滙豐延長定按申請 業界料反映拆息回落有限 平過H按幾多？

【定息按揭/按揭/樓按/滙豐】美國減息後，港銀宣布維持港元最優惠利率（P）於5厘不變。滙豐銀行今年8月推出的首3年或首5年定息按揭計劃，息率均固定為2.73厘。該行計劃原定於今年12月31日截止申請，現時最新已將申請期延長至2026年4月30日，貸款須於2026年8月31日或之前提取。業界人士分析認為，這反映未來港元拆息（HIBOR）回落空間有限，預料定按使用率可進一步提升。

中原按揭王美鳳：30年期計料月供可減少6.4%

中原按揭董事總經理王美鳳回應指，有關定按首3年或首5年定息率為2.73厘，較現時市場上普遍的H按按息3.25厘，低約0.52厘，30年期計料月供可減少6.4%。基於減息周期由去年9月起已達16個月，美國預期未來減息空間收窄，促使2.73%定息計劃吸引力增加，用家變相在息率停滯期先享減息，並受惠於更多低息按揭選擇。有關定按客戶照可享有銀行提供之現金回贈優惠，定息期後之按息與現有市場H按封頂息水平一致（P-1.75% ; P:5%），並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。

王美鳳續指，以有關定息按揭計劃（定息2.73厘）與市場H按（H加1.3厘）相比，若1個月拆息並未跌至低於1.43%水平，是次定息率2.73%仍會低於現時市場H按息水平。今天1個月拆息為2.98%，儘管拆息因應美國減息將會有所回落，但若非資金流向再次出現較大變化，預期明年1個月拆息低於1.43厘之機會不大，若非銀行下調H按計劃息率，意味明年H按息低於2.73%之機會不大。

她表示，有關定按首3年或5年定息2.73%，有利借款人在3至5年鎖定低息水平，按息即時較現時降低0.52厘；以平均新批按揭額約500萬元、30年期為例，採用定息2.73%按揭每月供款固定20,359元，較現時H按封頂息3.25%計，供款減少1,401元，減幅6.4% ; 利息支出減少約2,167元，減幅達16%。定按除了可享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。

她指出，是次大型銀行在減P周期完結後再決定延長有關低息定按計劃，定息率低於市場H按息，相信可讓用家在息率停滯期仍可享有減息效果的按揭選擇，反映銀行對按市及樓市持正面積極取態，有助利好支持樓市，鞏固買家入市信心。

經絡張顥曦：料HIBOR回落空間有限

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，滙豐銀行的定息按揭計劃，自推出以來有一定捧場客，包括部分新造按揭買家及轉按業主。根據金管局住宅按揭統計，今年10月份定息按揭計劃的比例報3.7%，按月增加1.1%，創下35個月的新高。

張顥曦表示，本港銀行體系總結餘維持約539億港元，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR明年初大致徘徊於2厘至3厘區間。以一般新造H按計劃H加1.3厘的息率計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；滙豐銀行推出的首三年及五年定按計劃，息率均固定為2.73厘，每月供款比銀行普遍H按及P按計劃，減少1,401元至20,359元。

他稱，滙豐推出的定按計劃，不僅可即時節省更多利息支出，亦可鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，相信此計劃能吸引部分非固定收入人士，或長線投資人士選用。此外，早年選用發展商高成數按揭的業主，亦可轉按至此計劃慳息。滙豐銀行延長了定息按揭計劃的申請期，預計定息按揭的選用比例仍有上升空間。