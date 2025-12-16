樓市回穩「棄股換樓」漸趨增 佳明馮倩平：利好因素帶動 明年樓價料升5%

今年來港股反覆造好，恒生指數至今累漲逾30%。佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，不排除部分於股市中獲利的投資者，會將資金轉投樓市，有效激活換樓鏈，疊加減息效應持續發酵、新盤定價變得進取等利好因素，明年樓市有望穩步上揚，樓價料有5%上升空間。

訪問言論重點 股市財富效應有效激活換樓鏈，同時有助刺激投資需求

息口回落利好樓市氣氛，並帶動樓價回穩

發展商審慎投地屬重要「轉捩點」，意味將來可供發售貨源減少

明年初樓市有機會出現小陽春，全年樓價或錄5%升幅

粉嶺北映薈銷情熾熱，現時僅餘下1伙2房戶待售

北角堡壘街項目最快明年首季推售，項目主打2房戶

馮倩平接受本報訪問時表示，股市造好帶來的財富效應，正逐步帶動樓市。「過往經驗顯示，股市與樓市存在正向關係，投資者在股市中獲利，部分資金會尋求更為穩健的資產進行配置，物業屬重要選擇之一。」

佳明馮倩平表示，股市造好帶來的財富效應，有效激活整個市場的換樓鏈。

她進一步分析指出，財富效應不僅有效激活整個市場的換樓鏈，同時有助帶動投資需求增加。差估署私人住宅樓價指數已經連續五個月上升，近期銀行估價亦逐步調升，給予市場明確訊號樓市已見底，加上政府積極引入外來人才及增加本地大學非本地生比例，推動住宅租金持續向上，刺激投資者將資金轉投樓市。

事實上，近期新盤投資客比例明顯增加，以集團旗下粉嶺北映薈為例，短短11日內已經售出約94%單位，最高成交呎價高見16013元，買家中約50%為投資客，反映在「計得掂數」情況下，投資者願意大手購入作投資用途。

除股市因素之外，自從去年9月進入減息周期，本港銀行已五度跟隨美國減息，累積減幅達0.875厘，現時最優惠利率已重返加息周期前水平。馮倩平表示，息口回落利好樓市氣氛，並且帶動樓價回穩，預期明年初樓市有機會出現小陽春，全年樓價或錄5%升幅。

新盤定價將轉趨進取

今年發展商去貨速度理想，首十一個月一手成交量已經超過1.8萬伙，而新盤銷情加快令貨尾量減少，最新降至約1.9萬伙，創2023年6月之後近兩年半新低。

馮倩平指出，在市場剛需支持下，預期新盤定價將轉趨進取，尤其是近年發展商審慎投地，在「麵包」減少情況下，意味將來可供發售貨源跟隨下降，這種供需關係的變化，將在未來3至5年逐步在市場顯現，形容是樓市重要「轉捩點」。

粉嶺北映薈短短11日內已經售出約94%單位，最高成交呎價高見16013元。

特色豪宅可看高一線

馮倩平又表示，近期樓市氣氛好轉，這股動力正延伸至豪宅市場，原因包括政府一系列引入人才措施，至今已有超過23萬人來港工作及發展，這批專才家庭客有居住需求，大部分會「先租後買」； 政府放寬投資移民在港購置住宅物業的成交價門檻，由5000萬放寬至3000萬，為高端住宅市場注入新動力，豪宅樓價正逐漸「追落後」，有機會隨大市穩定而回暖，位於核心位置的特色豪宅更可看高一線。

集團對明年樓市具信心，將繼續積極從不同渠道覓地，增加土地儲備，目標以市區項目為主，重點關注所處位置社區配套是否完善、交通是否便利及是否具投資價值，偏好能夠提供約200伙以內的中小型規模地皮。

北角堡壘街項目主打2房戶

今年佳明收穫甚豐，特別是粉嶺北映薈銷情熾熱，昨日售出最後1伙1房頂層特色戶，為19樓D室，面積289方呎，連236方呎私家天台，成交價為443萬，呎價約15329元，現時僅餘下1伙2房標準戶待售，集團正積極部署明年推盤計劃。佳明馮倩平表示，北角堡壘街及建華街交界住宅項目，最快明年首季推售，項目提供約100伙，主打2房戶。

該盤位於堡壘街66號及建華街57號，屬於舊契項目，所在地皮為佳明於2023年斥資1.9億購入。馮倩平表示，項目鄰近炮台山站，附近社區生活配套齊全，而且位於傳統小學名校網，同區物業一直備受家長及投資客追捧，租務市場一直暢旺，預計物業落成後呎租可達80元。

堡壘街66號及建華街57號，屬於舊契項目，所在地皮為佳明於2023年斥資1.9億購入。

政府放寬投資移民買樓門檻之後，旗下青衣明翹匯及何文田明寓複式單位，近期參觀人數明顯增加，反映買家信心回穩。其中，明翹匯新近售出1A座33樓及35樓A室，屬4房複式戶，成交價4093萬，全盤僅餘最後3伙複式待售，為區內唯一複式戶，全屬4房3套戶型，面積2377至2728方呎不等。

何文田明寓僅餘2伙複式單位待售，面積分別2718及2721方呎，現時集團採惜售策略，不排除「賣一間、加一間」。

馮倩平又指出，近年AI元素逐漸盛行，集團積極以「一條龍」方式引入智能化項目，目標不僅是引入科技，更是透過科技精準回應住戶需求，提升生活質素與安全。

