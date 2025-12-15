Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣渣甸坊巨舖 月租逾30萬 手信店進駐 平均每呎120元

樓市動向
更新時間：12:13 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:13 2025-12-15 HKT

核心區舖位租賃持續，銅鑼灣渣甸坊及啟超道交界一個地舖，建築面積約2500方呎，以逾30萬租出，平均呎租120元，新租客為售賣具香港特色的手信店。

相關文章：手信店付租能力超越奢侈品 紛承租旅遊區地舖 聚集銅鑼灣尖沙咀 月租9萬至32萬

巨舖面積約2500呎

銅鑼灣恩平道54號低層地下A舖及渣甸坊7號地舖，實際位置為渣甸坊與啟超道交界，建築面積約2500方呎，舊租客龍城藥房，於去年11月進駐，月租約30萬，在租用一年後遷出。

市場消息透露，該巨舖剛以每月逾30萬租出，平均呎租約120元，新租客為近年興起的手信店，售賣具香港特色的小禮物，與舊租金相若。

據了解，新客手信店主要顧客對像為遊客，看中該舖位處銅鑼灣核心地段，兼接近港鐵站出口，日夜人流如鯽。

對上一手租客為龍城藥房，早年則由化妝品連鎖店卓悅承租，並且一租接近20年，是該舖位的長情租客。

銅鑼灣恩平道54號低層地下A舖及渣甸坊7號地舖，由手信店以每月逾30萬承租。

高峰期月租200萬

卓悅自2005年開始承租，最初月租43.8萬，其後加租續約，直至2014年急升至200萬，為該舖位歷來最貴租金。是次由手信店進駐，租金相對卓悅在2014年承租時的高位，大幅下跌170萬或85%。

2017年8月，卓悅未有續租而選擇撤出，不過，相隔不足一年，在2018年6月卓悅重返舊址租用，月租大減至65萬，去年7月正式結業。

隨着來港遊客增加，除了傳統零售外，手信店成為舖市一股新勢力，紛紛承租旅遊區地舖，聚集銅鑼灣，其中，尖沙咀海防道35至37號海利行地下C號舖，建築面積約750方呎，早前以每月32萬租出，平均呎租高達427元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

