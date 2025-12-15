Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓市添動力 明年料升5%至10% 遠展方文昌：用家成主導 投資客轉買「磚頭」

樓市動向
更新時間：10:02 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:02 2025-12-15 HKT

儘管上周本港銀行未有跟隨美國減息，然而現時最優惠利率已重返加息周期前水平，遠東發展地產總裁方文昌認為，在息口下行、租金破頂等一連串利好因素帶動下，用家加快置業步伐，投資客亦轉買「磚頭」，有信心樓市反彈只是剛開始，明年樓價料升5%至10%。

訪問言論重點

  • 息口向下減輕供樓負擔，增加用家置業意欲
  • 租金破頂吸引投資者重投物業市場
  • 樓市走勢相對股市落後，現時反彈只是剛開始
  • 預期明年樓價上升5%至10%
  • 與市建局合作的西營盤桂香街項目，料明年第三至第四季推售
  • 屯門藍地及荃灣油柑頭項目正申請補地價，預期分別提供約1300伙及約600伙

方文昌接受本報訪問時表示，自從去年9月進入減息周期，本港銀行五度跟隨美國減息，累積減幅達0.875厘，現時最優惠利率已重返加息周期前水平，因此即使上周本港銀行未有跟隨美國減息，供樓負擔已經大為減輕，增加用家置業意欲，對樓市有正面支持。

遠東發展營業及市務總經理陳富強（左）、遠東發展地產總裁方文昌（右）。
遠東發展營業及市務總經理陳富強（左）、遠東發展地產總裁方文昌（右）。

與此同時，政府積極引入外來人才，加上放寬本地大學非本地生比例，刺激需求增加，租金有力進一步向上，不僅吸引越來越多租客「轉租為買」，同時部分來港一段時間專才，當融入本地生及工作環境之後，見租金上升，買樓較租樓划算，將會選擇置業生根，成為樓市生力軍。

方文昌又說，息口向下而租金穩步上揚，加上之前不少銀行以高息定存吸客，不少資金存入銀行賺取高息，隨着息率自高位回落，買樓收租吸引力增加，投資者重新衡量之後，將資金重投「磚頭」。

事實上，差估署數據顯示，今年9月私宅租金指數報200.2點，已經突破2019年8月舊紀錄，10月指數維持歷史高位；10月私宅售價指數按月升0.41%，連續五個月上升，創過去4年來最長升浪，租售價齊升，顯示樓市走勢繼續向好。

發展商重價又重量

受惠樓市氣氛好轉，發展商紛紛加快推盤步伐，並且取得不俗銷情，令到新盤貨尾庫存量跌至約1.9萬伙。方文昌表示，新盤定價壓力已較之前減輕，發展商心態將由以往的「先求量、後求價」，改為重價又重量，況且近年政府減少推地，未來住宅供應減少，令樓價具上升動力。

樓市反彈剛開始

方文昌續指，股市向來是經濟火車頭，今年以來恒生指數已經累積上升逾30%，樓市走勢相對落後，整體樓價依然較2021年高位低出逾26%，「股市先行、樓市隨後」是傳統智慧，預期樓市反彈只是剛開始，明年樓價將上升5%至10%。

另外，遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，有見AI（人工智能）成為大趨勢，集團在新盤設計及開則方面，均會運用AI技術，同時透過AI自學系統進行客戶分析，因應住戶的習慣及需求，優化物管團隊運作及服務流程，進一步提升服務質素。

建築工程方面，現時使用BIM（建築信息模擬），利用AI協助縮短工期、預測物料供應流程。工地安全方面，裝置智能系統，評估工作風險，防止事故發生等，從而確保安全。

西營盤項目最快明年第三季推售

2025年即將結束，發展商紛紛部署明年推盤計劃。遠展陳富強表示，集團與市建局合作的西營盤桂香街項目，將於明年第三至第四季推出，項目提供約200伙，主打市場需求殷切的中小戶單位。

料租金回報理想

上述項目為遠東發展於2022年8月，以12.4億投得，平均每方呎樓面地價13085元。項目鄰近港鐵西營盤站，步程僅約2至3分鐘，同時位處名校校網，同區住宅呎租可達70元或以上，料租金回報理想，相信會受投資者垂青。

至於與夥拍蘭桂坊集團等合作發展的西貢蠔涌項目，正在申請預售樓花，預期明年下半年推售，設有26幢洋房，面積均逾2000方呎。資料顯示，項目位於前亞洲電視片廠對面，佔地約76446方呎，2021年完成補地價，涉資3.6986億。

遠展與新世界合作的啟德柏蔚森，目前累沽798伙，套現逾56億。由於區內多個屋苑先後落成入伙，社區越來越成熟，同時交通配套不斷改善，餘下單位具一定提價空間。

柏蔚森1座28樓A：

相關文章：柏蔚森限量加推43伙2房招標 本周六起供入標認購

遠展方文昌又表示，屯門藍地住宅項目可建樓面約48萬方呎，預期可提供約1300單位，現正申請補地價。

荃灣油柑頭項目亦正在申請補地價。根據發展商之前向城規會遞交的資料顯示，構思中將發展3幢26至27層高的住宅大廈，提供613個住宅單位。

記者 吳琳璇攝影 葉偉豪

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前