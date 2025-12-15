樓市添動力 明年料升5%至10% 遠展方文昌：用家成主導 投資客轉買「磚頭」

儘管上周本港銀行未有跟隨美國減息，然而現時最優惠利率已重返加息周期前水平，遠東發展地產總裁方文昌認為，在息口下行、租金破頂等一連串利好因素帶動下，用家加快置業步伐，投資客亦轉買「磚頭」，有信心樓市反彈只是剛開始，明年樓價料升5%至10%。

方文昌接受本報訪問時表示，自從去年9月進入減息周期，本港銀行五度跟隨美國減息，累積減幅達0.875厘，現時最優惠利率已重返加息周期前水平，因此即使上周本港銀行未有跟隨美國減息，供樓負擔已經大為減輕，增加用家置業意欲，對樓市有正面支持。

與此同時，政府積極引入外來人才，加上放寬本地大學非本地生比例，刺激需求增加，租金有力進一步向上，不僅吸引越來越多租客「轉租為買」，同時部分來港一段時間專才，當融入本地生及工作環境之後，見租金上升，買樓較租樓划算，將會選擇置業生根，成為樓市生力軍。

方文昌又說，息口向下而租金穩步上揚，加上之前不少銀行以高息定存吸客，不少資金存入銀行賺取高息，隨着息率自高位回落，買樓收租吸引力增加，投資者重新衡量之後，將資金重投「磚頭」。

事實上，差估署數據顯示，今年9月私宅租金指數報200.2點，已經突破2019年8月舊紀錄，10月指數維持歷史高位；10月私宅售價指數按月升0.41%，連續五個月上升，創過去4年來最長升浪，租售價齊升，顯示樓市走勢繼續向好。

發展商重價又重量

受惠樓市氣氛好轉，發展商紛紛加快推盤步伐，並且取得不俗銷情，令到新盤貨尾庫存量跌至約1.9萬伙。方文昌表示，新盤定價壓力已較之前減輕，發展商心態將由以往的「先求量、後求價」，改為重價又重量，況且近年政府減少推地，未來住宅供應減少，令樓價具上升動力。

樓市反彈剛開始

方文昌續指，股市向來是經濟火車頭，今年以來恒生指數已經累積上升逾30%，樓市走勢相對落後，整體樓價依然較2021年高位低出逾26%，「股市先行、樓市隨後」是傳統智慧，預期樓市反彈只是剛開始，明年樓價將上升5%至10%。

另外，遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，有見AI（人工智能）成為大趨勢，集團在新盤設計及開則方面，均會運用AI技術，同時透過AI自學系統進行客戶分析，因應住戶的習慣及需求，優化物管團隊運作及服務流程，進一步提升服務質素。

建築工程方面，現時使用BIM（建築信息模擬），利用AI協助縮短工期、預測物料供應流程。工地安全方面，裝置智能系統，評估工作風險，防止事故發生等，從而確保安全。

西營盤項目最快明年第三季推售

2025年即將結束，發展商紛紛部署明年推盤計劃。遠展陳富強表示，集團與市建局合作的西營盤桂香街項目，將於明年第三至第四季推出，項目提供約200伙，主打市場需求殷切的中小戶單位。

料租金回報理想

上述項目為遠東發展於2022年8月，以12.4億投得，平均每方呎樓面地價13085元。項目鄰近港鐵西營盤站，步程僅約2至3分鐘，同時位處名校校網，同區住宅呎租可達70元或以上，料租金回報理想，相信會受投資者垂青。

至於與夥拍蘭桂坊集團等合作發展的西貢蠔涌項目，正在申請預售樓花，預期明年下半年推售，設有26幢洋房，面積均逾2000方呎。資料顯示，項目位於前亞洲電視片廠對面，佔地約76446方呎，2021年完成補地價，涉資3.6986億。

遠展與新世界合作的啟德柏蔚森，目前累沽798伙，套現逾56億。由於區內多個屋苑先後落成入伙，社區越來越成熟，同時交通配套不斷改善，餘下單位具一定提價空間。

柏蔚森1座28樓A：

遠展方文昌又表示，屯門藍地住宅項目可建樓面約48萬方呎，預期可提供約1300單位，現正申請補地價。

荃灣油柑頭項目亦正在申請補地價。根據發展商之前向城規會遞交的資料顯示，構思中將發展3幢26至27層高的住宅大廈，提供613個住宅單位。

