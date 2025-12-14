Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀線灣別墅5000萬成交 持貨34年勁賺逾9倍

樓市動向
更新時間：08:59 2025-12-14 HKT
發佈時間：08:59 2025-12-14 HKT

樓市好轉之際，不少長情業主沽貨獲厚利。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣別墅單號屋，面積2,102方呎，以5,000萬成交，呎價23,787元；原業主早於1991年以480萬購入上址，持貨34年至今轉售，帳面賺4,520萬或9.4倍。

新港城496萬易手

中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山新港城R座高層06室，面積337方呎，以496萬易手，呎價14,718元。原業主於2010年以240萬購入，帳面獲利256萬或約1倍。

粉嶺華明邨168萬成交

利嘉閣分行高級經理羅富欽稱，粉嶺華明邨信明樓中層27室，面積約147方呎，以168萬（自由市場價）成交，呎價約11,429元。原業主於2024年以約160萬購入，帳面賺8萬。

祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍天祐苑C座中層7室，面積438方呎，以268萬（居二市場價）易手，呎價約6,119元。
 

