內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓

近年政府積極搶人才，吸引不少內地專業人士南下香港發展。現年30歲、來自湖北的港漂Tom（化名）便是其中一人。他來港不足兩年，今年8月斥資約700萬元購入上環一個兩房單位，實現港漂「上車夢」。Tom向《星島頭條》表示，自己只鍾情港島區物業，認為除自住便利外，更具投資價值，深信港島住宅較其他區更保值，樓價大跌空間不大。

優才計劃來港 年收入近百萬

Tom曾在英國留學，畢業後在上海金融業工作，學歷背景優異且工作順利。不過，他希望體驗更國際化的生活節奏，於是在2023年透過「優秀人才入境計劃」舉家來港。現時他在金鐘一家金融機構任職，與太太兩人的年收入近100萬元。

去年，Tom與太太決意留港發展，並以獲取香港永居為目標，表示「到了安家的年齡，需要有個穩定的居所」，於是開始密密睇樓，先後參觀過灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑及啟德等多個區域。最後，他決定購入上環帝后華庭一個兩房間隔的單位，實用面積約400方呎，樓價約700萬元。

帝后華庭由市建局、新世界及長實聯合發展，由2003年開始入伙，樓齡約19年，項目共有3座。屋苑位置亦十分便利，鄰近許多咖啡店及民生小店，5分鐘即可抵達西營盤地鐵站。另外，項目所屬的小學11校網，有不少傳統名校可供選擇。

Tom表示，上環離工作地點近，交通便利，而且不論到九龍還是北上深圳都很方便。更重要的是，他認為港島區的物業保值能力比較強，即使日後不居住，租金回報率亦較其他區理想。

供樓與租金相距不遠 樓價回落成入市時機

買樓之前，Tom與太太租住灣仔單位，月租約1.6萬元，對比起買樓成本，他認為差距不大。據他透露，單位首期約200多萬元，承造約7成按揭，每月供款約2萬元，「從經濟角度考慮，租房兩個人住也要1萬多接近2萬，現在供樓也是2萬多一點，相差不大，而且買房有額外的升值空間。」其次，他觀察到香港樓市經過前幾年的回落，價格已相對合適，是入市的好時機。

看好啟德長遠潛力

談及睇樓歷程，Tom曾考察灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑及啟德等多區，他坦言「筲箕灣連接中環不算方便，黃竹坑靠南港島線，商業氣氛和配套仍未成熟。」

至於廣受普通話拼音買家鍾情的啟德，他認為區內規劃完善、潛力不俗，但靠近港鐵站附近的屋苑樓價偏高，認為性價比不及上環。不過，如果經濟條件允許，未來他亦可能再入市，購買位於啟德地鐵站附近的單位作投資用途，長遠來看具有發展潛力。

海味店太多成「唯一缺點」

對於新居所的上環，Tom認為區內配套設施完善，「附近有西港城、港澳碼頭，吃東西的選擇也多，從上環地鐵站到西營盤港大那一帶都有不少餐廳」。他笑言唯一的缺點應該是海味店太多，「日常生活中對海味的需求沒那麼強。」

目前Tom正在裝修新居，預計花費逾30萬元。當被問及為何不直接購買免除裝修煩惱的一手新樓時，他解釋，去年新樓推出不多，選擇性有限，更重要的是，新樓不但呎價較高，實用性亦不強，「現在新樓350呎都可以分兩房，但住起來真的太局促。」對他而言，上環舊樓「性價比高、配套成熟」，是實現港漂「上車夢」的理想選擇。

