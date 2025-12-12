Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金鐘遠東金融呎價16359元易手 內地銀行沽貨 30年升值2.4%

樓市動向
更新時間：10:58 2025-12-12 HKT
發佈時間：10:58 2025-12-12 HKT

近期核心區甲廈買賣活躍，業主趁勢沽貨套現，金鐘遠東金融中心一個單位，屬該廈最優質單位，以2480萬易手，平均呎價16359元，原業主持貨30年升值2.4%。

單位面積1516方呎

金鐘遠東金融中心23樓6室，建築面積1516方呎，以2480萬易手，平均呎價16359元，區內代理表示，該單位望全海景，屬該廈優質單位，現時造價較高峰期明顯回落至少60%至70%，該廈新高紀錄需追溯到2018年4月，當時33樓全層以約每呎6.11萬成交，創下當時全港寫字樓呎價新高。

連約回報3.4厘

原業主為一間中資銀行深圳分行，於1995年1月以2421萬購入，曾自用逾20年，隨後轉為出租，兩年前由上海上市公司「確成硅化國際發展」承租，月租7萬，連約至2028年2月，新買家料回報3.4厘，是次沽貨帳面獲利69萬，持貨30年升值2.4%。

近期，遠東金融中心亦錄1宗成交，37樓01室，建築面積約5400方呎，以每呎1.68萬易手，涉資約9072萬，交吉交易，原業主絲寶國際於2000年11月斥資3800萬購入，持貨25年帳面獲利5272萬，升值約1.39倍。

近期核心區甲廈屢錄成交，買家包括知名企業，品牌趁商廈市況低潮自置物業，亦有用家連約購入，待約滿收回自用，業內人士預期，此情況會持續，內地及港人用家不喜歡長期租用，鍾情自置物業。

其中，中環中心52樓全層交投矚目，涉資高逾5.65億，每呎2.2萬，建築面積約25695方呎，買家豐盛環球投資有限公司，「豐盛」系列為知名金融服務公司，包括豐盛環球策略資本，以及豐盛環球理財司（前稱豐盛國際投資），在亞洲地區包括香港、台灣、日本和內地拓展金融服務。

