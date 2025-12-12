屋苑連錄獲利成交個案 峻峰花園持貨25年賺369萬

本港銀行未有跟隨美國減息，惟本港經濟好轉，資金湧向實物資產，樓價得到支持並反彈回升，二手市場連錄獲利成交個案，最矚目為筲箕灣峻峰花園一個2房戶559萬沽，原業主持貨25年易手帳面已大賺369萬。

美聯助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣峻峰花園A座中層4室，面積約439方呎，為2房戶型，議價後以約559萬成交，呎價約12733元。據了解，原業主於2000年以約190萬購入物業，持貨25年轉手，帳面獲利約369萬或約1.9倍。

康蕙花園585萬沽

利嘉閣分行聯席董事陳家豪稱，鰂魚涌康蕙花園2座高層E室，面積約423方呎，原則採2房間隔，獲內地專才以585萬購入，呎價約13830元。據悉，原業主在1998年以約255萬買入單位，持貨至今27年易手，帳面獲利約330萬，期內物業升值約1.3倍。

朗晴居呎價8824元

中原區域營業經理王勤學說，元朗朗晴居11座低層B室，面積578方呎，2房間隔，亦以510萬易手，呎價8824元。原業主於2009年以187萬購入，持貨約16年轉手，帳面賺323萬或1.7倍。

美聯分行區域經理羅定康表示，將軍澳都會駅2期（城中駅）7座中高層F室，面積約503方呎，屬2房間隔，獲區內客「零議價」720萬承接，成交價較銀行估價754萬低約4.5%，呎價14314元。原業主於2011年以約418萬購入，持貨約14年轉手，帳面賺約302萬或72.2%。