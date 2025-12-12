Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

減息帶動購買力加快釋放 宏安鄧灝康：供求漸回穩 明年樓價料升5%

樓市動向
更新時間：10:10 2025-12-12 HKT
樓市近月回暖，成交價量都有所上升，宏安行政總裁鄧灝康認為，今年樓價已觸底回升，在息口回落刺激購買力加快釋放、私人住宅供求逐漸回穩，以及租金上升促使「轉租為買」趨增等因素支持下，預期明年整體樓價有約5%升幅。

鄧灝康接受本報訪問時表示，相信樓價今年已經觸底，配合連環減息減輕供樓負擔，刺激買家加快置業步伐，推動市況繼續向好發展，成為支持樓市回升一大重要因素。 事實上，差估署數據顯示，今年10月私宅樓價指數報294.3，按月上升約0.41%，為2021年之後首次出現連升5個月情況，帶動指數首10個月累升1.76%，樓價有明顯回升跡象。

訪問言論重點

  • 減息有助減輕供樓負擔，刺激購買力釋放
  • 供求逐漸回穩支持樓價繼續回升
  • 租金上升令部分實力租客轉租為買，增添樓市動力
  • 相信樓價今年已觸底，明年整體樓價料升5%
  • 豪宅需求保持穩定，並受世界各地富豪追捧
  • 明年首季料推2盤，合共涉359伙，主打中小型單位

升幅主要集中市區盤

未來私人住宅供應量亦屬影響後市走勢主要因素之一，市場普遍認為受政府減少推地及發展商審慎投地等因素影響，今年私人住宅供求關係將趨向穩定。鄧灝康估計，供求逐漸回穩，明年樓價有機會錄約5%升幅，預期升幅主要集中於市區盤。以旗下北角101 KINGS ROAD為例，項目最近以現樓形式展開新一階段銷售，並接連錄成交，反映市區項目受追捧。

鄧灝康表示，北角101 KINGS ROAD最近以現樓形式展開新一階段銷售，並接連錄成交，反映市區項目受追捧。
住宅租金破頂，刺激租客「轉租為買」趨增，為樓市增添更大動力。鄧灝康表示，租金上升主要受惠政府各項輸入人才計劃，持續為租務市場帶來新需求。同時對買賣市場有明顯幫助，因租金上升令部分實力租客考慮「轉租為買」。事實上，綜合物業代理數據顯示，多個二手屋苑陸續出現「供平過租」的情況，持續帶動租客置業做業主的意欲。

鄧灝康預期，市區盤同時受到來港專才及學生租客歡迎，在兩項上升動力支持下，市區租金未來升勢料較理想。問及租金上升會否影響旗下項目的推盤策略，鄧灝康指推盤策略不會因此受影響，將維持集團一貫方針有序推盤，但不排除一切合作方案。

集團未來推售新盤時，定價會參考同區同系項目及鄰近新盤成交價，而旗下項目各有特色，吸引不同種類的買家入市，故會考慮為買家提供不同且創新的付款方式，以貼身迎合多樣的入市需要。

宏安執行董事程德韻表示，集團對市場不同類型住宅的走勢均感樂觀，中小型住宅在住宅租金持續上升的情況下，相信短期內會因租金回報理想及較容易入場而受市場追捧。

宏安鄧灝康（右）表示，樓價今年已經觸底，料明年會有約5%升幅。旁為程德韻。
豪宅表現較突出

差估署數據顯示，以不同面積劃分，面積1722方呎或以上的豪宅單位樓價指數，按月上升1.06%；按月升幅第二大為面積1076至1721方呎的大單位，反映豪宅於眾多住宅板塊中，近期表現較突出。程德韻表示，今年本港新股發行規模大幅增長，集資額名列全球第一，故預計資金將聚集香港，豪宅單位需求能保持穩定，並受世界各地富豪追捧。

問及未來會增加土地儲備策略，鄧灝康表示，隨着整體市況重回上升軌道，未來集團會繼續積極研究不同地皮的發展潛力，並透過不同途徑買地，由政府土地招標到不同的併購方法均會考慮。

明年首季推2盤合共涉369伙 均主打中小型單位

隨着今年即將結束，發展商積極部署明年推盤計劃。宏安程德韻表示，明年首季將有兩個全新盤推售，包括鴨脷洲平瀾街及黃大仙飛鳳街項目，合共提供369伙，均主打中小型單位。

上述兩個項目中，鴨脷洲平瀾街項目涉及174伙，戶型涵蓋開放式、1房至3房，為集團港島南系列的第二個項目，鄰近港鐵利東站，提供的戶型多元化，料能吸引當區自住客，對投資者同樣具吸引力。

至於黃大仙飛鳳街項目，合共提供195伙，戶型涵蓋開放式、2房及3房，項目毗鄰黃大仙港鐵站，料可吸引同區客購入自住。除享便利交通配套，從項目能輕易前往多間大學，料適合投資者購入收租。同區對上一個項目薈鳴，開售至今銷情亦見理想，現餘1伙待售。

其他新盤餘貨方面，北角101 KINGS ROAD 早前已獲批入伙紙，並陸續向買家發出收樓通知書。上月中開始正式開放現樓示範單位供公眾參觀，程德韻表示，睇樓客不乏同區客及家庭客，而且反應普遍理想，認為項目用料及設計屬高品質，戶型實用，單位更享有寶馬山及城市景觀。

項目至今累售196伙，尚餘55伙待售，涵蓋1房至3房的標準單位，以及1房至4房的特色戶。隨著項目已落成及安排業主收樓，租務交投開始活躍，最新個案呎租達80元，業主享約4.1厘回報，反映項目開則及配套乎合市場需求。

記者 蔡子俊
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

