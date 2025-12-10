利好政策為樓市打「強心針」仲量聯行：料明年樓價升5%

仲量聯行預測明年樓市，其中住宅市場於2025年下半年「軟著陸」，仲量聯行香港主席曾煥平表示，對前景持審慎樂觀態度，預期中小型住宅價格將上升約5%；豪宅價格持平，整體成交量可望持續增長，租金則料升0至5%。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，放寬百元印花稅徵收門檻及撤辣助釋放購買力，有「強心針」作用。受內地買家回流帶動，一手市場表現尤為活躍，個別市區項目近9成客人為內地買家。減息對入市氣氛有明顯幫助，同時助發展商減輕債務壓力，可以不用大幅減價賣樓，可令樓價變得穩定。此外，股市造好帶來財富效應，亦為住宅市場注入動力，預計私人住宅供應於明年底有望恢復至正常水平。

他續指，樓價今年已見底，對2026年前景持審慎樂觀態度，考慮美元走弱情況，估計明年將減息1至2次。預期明年發展商繼續積極推盤，可能會減少優惠，但仍會「先求量，再求價」。明年中小型住宅價格將上升約5%；豪宅價格維持平穩，租金受外來人口支持，料可上升0至5%。惟宏觀經濟不確定性仍存，住宅市場明年可能仍有挑戰。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，香港甲級寫字樓市場供應過剩，空置率高企，預期對租金繼續構成下行壓力。其中中環及尖沙咀區因需求復甦相對穩健，預期更早出現反彈跡象。

寫字樓方面，仲量聯行港島商業部主管郭禮言展望2026年，復甦動力主要來自金融服務機構，預計中環租金受惠，將上升0至5%，而整體市場租金則可能再跌0至5%。惟因供應持續龐大，整體空置率將維持約15%。

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧就表示，預期核心區街舖租金將下跌0至5%，而優質商場租金則可能進一步下跌5%至10%，空置率將維持偏高水平。

仲量聯行香港物流及工業部主管林家灝稱，受結構性經濟轉型影響，預計明年優質貨倉空置率維持高位，租金及價格料跌5%至10%。認為政府應檢討物流用地供應安排，尤其是北都相關用地。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章說，明年投資者入市酒店及寫字樓的興趣上升，一方面受惠於旅遊業復甦，另一方面看好改建學生宿舍潛力。

仲量聯行評估及諮詢部主管區建強估計，在樓市尚未完全復甦之際，發展商對大型項目仍持審慎態度，且對收購推動重建項目的意欲都會偏弱。