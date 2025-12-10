中原料明年樓價升約15% 長遠現「剔號」反彈

地產代理行公布明年樓市預期，中原估計樓市今年整體回暖，受環球經濟、私人住宅供應量及政策帶動，明年全年樓價有約15%升幅，以最正面態度預測，樓價長遠會出現「剔號」反彈。一手成交量維持約2萬宗高位，二手成交則躍升3成至約5萬宗水平，租金就於明年升5%，將屬連升4年。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市來年繼續受環球經濟、私人住宅供應量及政策3大利好因素支持，樓價全年料升15%，租金亦有5%升幅，屬連升4年。

陳永傑指，首先在環球經濟方面，美元貶值，地緣政治波動，令資產成理想避險工具，而減息激活需求，在租金高企情況下，多個屋苑「供平過租」，吸引市民「轉租為買」，且樓價今年暫升約4%，刺激「遲買會貴」想法，加快買家入市步伐。；此外，經濟復甦勢頭明確，財富效應亦推動成交。

其次在私人住宅供應量亦見健康，過去兩年售出6幅，涉及約3,300伙。發展商投地審慎且施工放緩，目前一手庫存已降至約1.9萬伙，預計明年首季將跌至1.8萬伙，為逾2年半新低。隨着供需缺口持續擴大，一手定價將轉為進取，預計一手成交量維持約2萬宗高位，二手成交則躍升3成至約5萬宗水平，

第三，在政策方面，陳永傑解釋，在「撤辣」等不同政策支持下，非本地買家的入市門檻大幅降低。今年首11個月普通話拼音買家入市宗數約1.25萬宗，已創歷史新高，涉資1,256億元，料全年可達1.38萬宗及1,380億元，雙創歷史新高。在樓價已確認觸底，且息口有望進一步下行的環境下，預計明年此類交投升勢持續。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，以最正面態度預測，樓價長遠會出現「剔號」反彈。今年全年一手成交料約2萬宗，按年增近2成，創19年的20,685宗後6年新高。其中500萬元以下單位成交量按年增幅明顯，佔整體成交比例由去年的22.1%增至今年至今的約29.9%。

二手方面，預測全年錄3.9萬宗成交，按年升約1成半，為2021年51,928宗後4年新高，其中500萬元以下及2,000萬元以上成交增幅比較顯著。

