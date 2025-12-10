星光行每呎3522元售 呎價重返19年前水平

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓26室，面積約880方呎，新近以約310萬易手，平均呎價約3522元，以同類型單位比較，呎價重返19年前。

持貨20年升值3.33%

原業主於2005年4月以約300萬買入單位，平均呎價約3409元，持貨約20年帳面獲利約10萬，升幅約3.33%。

翻查紀錄，星光行對上一次相近呎價水平追溯至2006年9月，8樓26室建築面積約870方呎，以約307萬成交，平均呎價約3528元。

據了解，上述8樓及9樓26室，雖然有窗，但景觀望後巷，即沒有景觀可言。

尖沙咀星光行一個單位，呎價約3522元，重返19年前水平。

麥氏補充，星光行為區內指標甲廈之一，樓高20層，地庫至4樓為零售，毗鄰尖沙咀巴士總站及天星小輪碼頭，附近有海港城、香港文化中心、星光大道等旅遊景點。

該廈5樓以上為寫字樓，面積由約200至10000方呎不等，用戶組合涉及貿易、金融、旅遊等行業。

星光行年初至今暫錄約7宗成交，其餘呎價介乎約4785至10022元，景觀對價格影響大，以維港景受捧。

中原（工商舖）數據顯示，今年11月共錄約80宗寫字樓成交，按月升逾50%。繼早前上環信德中心西翼、金鐘力寶中心等港島區甲廈呎價創新低，情況延續至九龍區。