Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星光行每呎3522元售 呎價重返19年前水平

樓市動向
更新時間：11:52 2025-12-10 HKT
發佈時間：11:52 2025-12-10 HKT

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓26室，面積約880方呎，新近以約310萬易手，平均呎價約3522元，以同類型單位比較，呎價重返19年前。

持貨20年升值3.33%

原業主於2005年4月以約300萬買入單位，平均呎價約3409元，持貨約20年帳面獲利約10萬，升幅約3.33%。

翻查紀錄，星光行對上一次相近呎價水平追溯至2006年9月，8樓26室建築面積約870方呎，以約307萬成交，平均呎價約3528元。

據了解，上述8樓及9樓26室，雖然有窗，但景觀望後巷，即沒有景觀可言。

尖沙咀星光行一個單位，呎價約3522元，重返19年前水平。
尖沙咀星光行一個單位，呎價約3522元，重返19年前水平。

麥氏補充，星光行為區內指標甲廈之一，樓高20層，地庫至4樓為零售，毗鄰尖沙咀巴士總站及天星小輪碼頭，附近有海港城、香港文化中心、星光大道等旅遊景點。

該廈5樓以上為寫字樓，面積由約200至10000方呎不等，用戶組合涉及貿易、金融、旅遊等行業。

星光行年初至今暫錄約7宗成交，其餘呎價介乎約4785至10022元，景觀對價格影響大，以維港景受捧。

中原（工商舖）數據顯示，今年11月共錄約80宗寫字樓成交，按月升逾50%。繼早前上環信德中心西翼、金鐘力寶中心等港島區甲廈呎價創新低，情況延續至九龍區。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
19小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
22小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
5小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
22小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
19小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
15小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
17小時前