麥當勞賣舖｜麥當勞7238萬沽大角咀巨舖 持貨32年升近3倍 逾1個月連沽5舖 套現3.72億

麥當勞美國總公司連環沽售香港舖位，最新為大角咀一個複式巨舖，面積約1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，物業於32年間升值約2.9倍，新買家為投資者，料回報約7.3厘。

投資者承接 回報7.3厘

大角咀道97至105號地下及1樓，建築面積逾1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，較麥當勞美國總公司1988年購入價1860萬，帳面賺5378萬，期內升值幅度約2.9倍。該舖位現時以月租約43.9萬租予麥當勞，新買家享回報約7.3厘。

已連沽5個自用舖

麥當勞總公司自今年10月開始，於1個多月先後沽售5個自用舖，合共套現約3.72億；慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，以3800萬易手，實用面積5397方呎，平均實用呎價7041元，由「台灣張」張彥緒承接，月租22.7萬，料回報約7.2厘。

麥當勞首階段招標推8舖位：

旺角及西環由一名伍姓投資者承接，旺角彌敦道612至618號好望角大廈地下及地庫1A及4號舖，作價8320萬，建築面積共約7367方呎，平均呎價11293元，月租約47.4萬，料回報約6.8厘。西環士美菲路12號地下及1樓，建築面積約6826方呎，成交價1.005億，平均呎價14723元，月租40.1萬，回報4.8厘。

元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，合共11700方呎，作價7738.8萬，平均呎價6614元，買家為投資者葉沃達相關人士。

