Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞賣舖｜麥當勞7238萬沽大角咀巨舖 持貨32年升近3倍 逾1個月連沽5舖 套現3.72億

樓市動向
更新時間：11:06 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:06 2025-12-09 HKT

麥當勞美國總公司連環沽售香港舖位，最新為大角咀一個複式巨舖，面積約1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，物業於32年間升值約2.9倍，新買家為投資者，料回報約7.3厘。

相關文章：麥當勞賣舖｜標售8間舖 涉尖沙咀星光行等核心舖 總市值12億 傳分階段「全線賣舖」

投資者承接 回報7.3厘

大角咀道97至105號地下及1樓，建築面積逾1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，較麥當勞美國總公司1988年購入價1860萬，帳面賺5378萬，期內升值幅度約2.9倍。該舖位現時以月租約43.9萬租予麥當勞，新買家享回報約7.3厘。

已連沽5個自用舖

麥當勞總公司自今年10月開始，於1個多月先後沽售5個自用舖，合共套現約3.72億；慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，以3800萬易手，實用面積5397方呎，平均實用呎價7041元，由「台灣張」張彥緒承接，月租22.7萬，料回報約7.2厘。

麥當勞首階段招標推8舖位：

旺角及西環由一名伍姓投資者承接，旺角彌敦道612至618號好望角大廈地下及地庫1A及4號舖，作價8320萬，建築面積共約7367方呎，平均呎價11293元，月租約47.4萬，料回報約6.8厘。西環士美菲路12號地下及1樓，建築面積約6826方呎，成交價1.005億，平均呎價14723元，月租40.1萬，回報4.8厘。

元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，合共11700方呎，作價7738.8萬，平均呎價6614元，買家為投資者葉沃達相關人士。

相關文章：

麥當勞賣舖｜麥當勞3800萬沽慈雲山巨舖 投資者「台灣張」承接 近月累售4舖套現近3億

麥當勞賣舖｜麥當勞單日連售西環及旺角舖 本地大手客1.8億承接 累沽3舖套現2.61億

元朗青山公路地舖7738萬成交 麥當勞持貨38年沽出 升值逾7倍

麥當勞擬盡沽舖位後轉租 每月28萬租柴灣宏德居巨舖 面積達4800呎

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
9小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
6小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
23小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
18小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
2小時前
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
即時國際
6小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
7小時前