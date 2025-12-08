工商舖買賣錄327宗 按月升逾23% 11月錄多宗逾億大手成交

2025年行將結束，工商舖市場買賣此起彼落，個別大宗成交趕及於年底前完成。阿里巴巴與螞蟻科技斥資約72億向文華東方國際購入銅鑼灣新甲廈港島壹號中心13層，作為企業香港總部後，帶動港島指標甲廈交投，11月錄多宗逾億大手成交。

中國華融全幢作價11.6億矚目

根據中原（工商舖）數據顯示，今年11月工商舖錄約327宗成交，按月大升約23.86%，當中寫字樓升幅明顯，按月升逾50%，中原（工商舖）預期，工商舖連月多宗成交帶動下，宗數有望持續上升，惟工商舖價格仍尋底整固中，預料12月成交將重回「量升價穩」。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月受港島壹號中心約72億巨額成交帶動，創下約99.44億的2025年單月金額，令11月工商舖買賣金額略見回吐，但在多宗大手成交支持下，仍錄約59.94億，按月減約39.72%，按年錄約3.8%升幅。

相關文章：中資50億洽港島壹號中心半幢 涉約20萬呎寫字樓及商場 每呎2.5萬

11月最大宗矚目成交為灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢，樓高28層，總樓面約95515方呎，作價約11.6億，平均呎價約12144元。該物業前身為永亨金融中心，該物業新買家為華僑銀行（香港），預計將於年尾租約完成後留作自用。

寫字樓錄約80宗買賣

在工商舖三大範疇中，寫字樓表現最受市場矚目，11月份錄得約80宗買賣成交，較上月增加約53.85%，按年更大幅上升約2.3倍；成交金額方面，11月份錄得約40.25億，按月回落約48.65%，按年則上升約25.83%。市場月內再錄得多宗指標甲廈成交，當中包括由永倫集團持有的中環美國銀行中心36及37樓亦告先後易手，涉及總成交價約4.6億元，呎價約1.8萬。