鐵路大廈1410萬易手 呎價1.1萬 持貨28年升值36%

尖沙咀鐵路大廈錄1宗成交，該廈1104室，建築面積約1282方呎，以1410.2萬易手，平均每呎1.1萬，原業主於1997年9月以8800萬購入該11樓全層，建築面積10880方呎，平均呎價8088元，持貨28年帳面獲利約36%。

尖沙咀鐵路大廈21樓全層，建築面積約10880方呎，連同一個車位，今年9月以逾1.37億易手，平均呎價約1.26萬，原業主2009年8月以8100萬購入寫字樓及兩個車位，是次出售寫字樓及其中一個車位，帳面獲利5608.8萬或約69%。

該廈於2015年商廈高峰期呎價高達1.43萬，21樓全層建築面積約10880方呎，以1.55584億易手，平均每呎1.43萬。

尖沙咀鐵路大廈單位以每呎1.1萬易手。

柴灣八號商業廣場1025萬放售

美聯工商營業董事吳偉華表示，柴灣新業街八號商業廣場中層單位放售及放租，建築面積約3537方呎，意向價1025萬，平均呎價約2900元，同時提供租賃選擇，月租28296元，平均呎租約8元，料回報約3.3厘。

吳偉華續指，該單位樓底高約10呎2吋，連現有裝修，享開揚海景，視野廣闊且自然採光充足，進駐即可使用，物業配備6部客梯及2部貨梯，設有40呎貨櫃貨台。