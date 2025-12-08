Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鰂魚涌御皇臺地舖1670萬易手 正八集團沽貨 平均每呎1.7萬 料回報3.6厘

樓市動向
更新時間：10:27 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:27 2025-12-08 HKT

投資者廖偉麟旗下正八集團沽售鰂魚涌英皇道御皇臺一個地舖，建築面積約983方呎，以1670萬易手，平均呎價1.7萬，物業由琴行承租，買家為投資者，料回報3.6厘。

投資者承接 回報3.7厘

正八集團剛部署拆售鰂魚涌英皇道933號御皇臺1至11號一籃子地舖，該批舖位持有約10年，率先沽售的為地下G04號舖，建築面積983方呎，作價1670萬，平均呎價1.7萬，該地舖由青苗琴行承租，月租5.1萬，租期至2027年6月，新買家料回報3.7厘。

廖偉麟持有上述舖位逾10年，於2015年以2.82億向陽光房產基金購入該11個舖位連49車位，隨後，廖偉麟於2017年拆售37個車位，套現約6475萬。

鰂魚涌英皇道933號御皇臺地下G04號舖，以1670萬易手。

廖偉麟：善價拆售地舖

正八集團主席廖偉麟接受本報查詢時表示，近期息口回落，市況較為明朗，之前銀行同業拆息5.5厘，現時跌至只有3厘水平，相信市況已跌至見底或接近見底，未來或會橫行一段時間，作為投資者，現時可善價而沽。儘管今番沽售的物業並非大銀碼，但起碼有錢賺。他續說，上述舖位較當年購入價，獲利約15%。

除了上述的4號地舖外，御皇臺地下尚有10個地舖拆售中，最細為G10號舖，建築面積約256方呎，月租9000元，租期至2028年8月，最大舖位為G05號舖，建築面積約2566方呎，租客荷里活冰室，月租15.8萬，荷里活冰室承租G05至G09號舖，合共4049方呎，月租合共19萬，租期至2027年6月。

