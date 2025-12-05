Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

地監局提醒市民及地產代理業界 慎防騙徒假冒持牌地產代理

樓市動向
更新時間：19:12 2025-12-05 HKT
發佈時間：19:12 2025-12-05 HKT

地監局近日接獲舉報，指有不法分子假冒持牌地產代理，局方特此提醒市民及地產代理業界提高警覺，在未核實有關人士身分之前，切勿向有關人士付款或提供個人或客戶資料。

地監局近日接獲一名持牌人舉報，指有騙徒發放印有其牌照號碼及與其名稱極為相似的名片行事，該持牌人亦已報警求助。就此，地監局希望提醒市民及業界，在委託地產代理或與同業合作進行物業交易前，必須小心查證及核對有關人士的身分。

公眾可以透過地監局網站內的「牌照目錄」確認有關人士或公司是否持有有效地產代理或營業員牌照。只需輸入持牌人姓名、地產代理公司名稱、營業名稱、牌照號碼，或營業詳情說明書號碼，便可知悉相關人士或公司現時是否持有有效牌照。

同時，公眾可要求有關人士出示地產代理證。地產代理證由地監局發出，該證件上印有持牌人的近照及其牌照號碼及牌照屆滿日期等資料。

市民亦可到該名代理所屬的地產代理公司/商舖核實該代理的身份。無論地產代理業務是以獨資、合夥或公司形式經營，每個以特定營業名稱在每個營業地點經營的商號必須向監管局申請批給一份營業詳情說明書，該說明書須在有關營業地點的顯眼位置展示。

地監局提醒市民及業界，如懷疑有人行騙，應向有關執法機構舉報。另外，地監局再次提醒市民，網上充斥海量的物業廣告而且難以確定發放者的身份。公眾不要輕易相信社交媒體發放的訊息，應謹記小心核證有關人士是否持牌代理，未核實前切勿將個人資料或金錢交予對方。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

