牛頭角利基大廈巨舖1.3億易手 外資基金沽售 持貨9年虧損7820萬

近期大手物業買賣趨熱鬧，有業主趁勢出售，由外資基金SC Capital持有牛頭角利基大廈巨舖，以1.318億易手，平均呎價3345元，買家為本地廠家，作為投資用途，料回報逾7.2厘。

連約回報逾7厘

牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，涉及1樓及2樓兩層巨舖，總面積約39400方呎，以1.318億易手，平均每呎約3345元，現時由2間補習社及1間24小時健身中心租用，月租共約80萬，料回報逾7.2厘。該物業由外資基金SC Capital持有，2016年斥資約2.1億購入，持貨9年帳面虧損7820萬，幅度為37%。

市場消息透露，上述物業買家為本地廠家，本身亦有涉足物業投資，購入上述巨舖作為長線投資用途。

牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，以1.318億易手。

灣仔巨舖作價2.6億沽售

今年以來除了商廈交投活躍，舖位亦受捧，今年8月，資本策略剛沽售灣仔告士打道一個巨舖，作價2.6億，灣仔告士打道151號資本中心地下A至D、E、G、H及J號舖，建築面積約16606方呎，以2.6億易手，平均每呎15657元，租客為ALFA ROMEO、騰勢（DENZA）旗艦展銷廳，月租約130萬，新買家料回報6厘。

早前美國銀行中心36樓全層易手，市場消息透露，該全層登記成交為2.47064億，建築面積13880方呎，平均呎價1.78萬，買家Golden Ocean Group Holding Ltd，以交吉形式交易，永倫集團於2006年11月，以1.735億購入該全層，當時呎價1.25萬，持貨19年帳面獲利7356.4萬，物業升值42%。該廈屬於大廈鳳凰樓層，質素較其他樓層高，早前市場預期該全層呎價2萬，惟實際成交呎價較預期低。