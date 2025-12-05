Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角利基大廈巨舖1.3億易手 外資基金沽售 持貨9年虧損7820萬

樓市動向
更新時間：11:38 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:38 2025-12-05 HKT

近期大手物業買賣趨熱鬧，有業主趁勢出售，由外資基金SC Capital持有牛頭角利基大廈巨舖，以1.318億易手，平均呎價3345元，買家為本地廠家，作為投資用途，料回報逾7.2厘。

連約回報逾7厘

牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，涉及1樓及2樓兩層巨舖，總面積約39400方呎，以1.318億易手，平均每呎約3345元，現時由2間補習社及1間24小時健身中心租用，月租共約80萬，料回報逾7.2厘。該物業由外資基金SC Capital持有，2016年斥資約2.1億購入，持貨9年帳面虧損7820萬，幅度為37%。

市場消息透露，上述物業買家為本地廠家，本身亦有涉足物業投資，購入上述巨舖作為長線投資用途。

牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，以1.318億易手。
牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，以1.318億易手。

灣仔巨舖作價2.6億沽售

今年以來除了商廈交投活躍，舖位亦受捧，今年8月，資本策略剛沽售灣仔告士打道一個巨舖，作價2.6億，灣仔告士打道151號資本中心地下A至D、E、G、H及J號舖，建築面積約16606方呎，以2.6億易手，平均每呎15657元，租客為ALFA ROMEO、騰勢（DENZA）旗艦展銷廳，月租約130萬，新買家料回報6厘。

早前美國銀行中心36樓全層易手，市場消息透露，該全層登記成交為2.47064億，建築面積13880方呎，平均呎價1.78萬，買家Golden Ocean Group Holding Ltd，以交吉形式交易，永倫集團於2006年11月，以1.735億購入該全層，當時呎價1.25萬，持貨19年帳面獲利7356.4萬，物業升值42%。該廈屬於大廈鳳凰樓層，質素較其他樓層高，早前市場預期該全層呎價2萬，惟實際成交呎價較預期低。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
18小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
5小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
9小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
4小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
12小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
16小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
17小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
14小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
7小時前
星島申訴王｜奪命大火市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
04:17
星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
申訴熱話
3小時前