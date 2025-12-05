樓市重拾升勢今年料彈逾3% 萬科周銘禧：剛需持續強勁投資客添動力

本港銀行重啟減息，為樓市帶來有力支持。萬科香港董事總經理周銘禧表示，市場對居住的剛性需求持續強勁，減息有助刺激用家加快置業步伐，同時因成本降低及租金破頂，投資客亦伺機出動，為樓市增添動力，直言樓市已重拾升勢，今年樓價料反彈3%至5%。

訪問言論重點 市場剛性需求持續強勁，減息有助刺激加快置業步伐

投資者伺機出動，進一步增添樓市動力

近年一些地區或盤源，內地買家所佔比例相當高

樓市重拾升勢，預期今年樓價反彈3%至5%

今年售樓金額逾60.2億，主要來自大埔上然

牛頭角定富街項目，部署明年底推售

周銘禧接受本報訪問時表示，去年9月進入減息周期之後，本港銀行五度跟隨美國減息，現時最優惠利率已重返加息周期前水平，不僅有助減輕供樓人士負擔，因市場剛需持續強勁，息口下行將刺激用家加快置業決定，為樓市帶來實質支持。

萬科香港周銘禧預期，樓市已重拾升勢，預期今年樓價反彈3%至5%。

9月份差估署私人住宅租金指數破頂，10月份維持歷史高位，租金持續上揚，帶動租金回報率上升，周銘禧表示，投資者紛紛伺機出動，進一步增添樓市動力。

專才帶來更大需求

各類型住宅物業中，樓價400萬或以下單位最受追捧，原因是這類單位較容易租出，而且涉及銀碼較細，政府放寬細價樓印花稅徵收門檻，這類單位只需繳付100元印花稅，入市成本進一步降低，更能吸引投資者。

政府多項政策亦有利樓市發展，其中各項輸入人才計劃，截至8月底合共接獲超過52萬宗申請，當中超過35萬宗已獲批，並且已有超過23萬人抵港；政府銳意發展香港成為教育之都，將專上院校的非本地生自費就學人數上限，調高至相當於本地學額數目的50%，兩項政策帶來更大居住需求。

周銘禧指出，中國人傳統「喜愛磚頭」，當內地家庭來港之後，由租用住宅開始，逐漸「轉租為買」，特別是政府全面撤辣之後，在港置業毋須再繳付辣稅，近年一些地區或盤源，內地買家所佔比例相當高，而集團旗下市區樓盤，買家亦不乏內地客。

今年首11個月，一手私人住宅合共錄約1.88萬宗成交，不僅較去年全年約1.58萬宗，顯著高出約19%，同時創2013年一手例之後新高。周銘禧表示，只要樓價合理，買家樂於入市，差估署私人住宅樓價指數已經連升5個月，反映樓市已重拾升勢，預期今年全年樓價反彈3%至5%。

周銘禧又看好本港經濟前景，原因除中美緊張貿易關係轉趨緩和之外，金融市場表現理想，例如新股上市集資額重返全球「一哥」位置，亦利好本港經濟。資料顯示，截至本月初，已有逾90宗新股發行，集資額超過2600億。

內地買家佔比提高

與此同時，今年首10個月累積錄約4100萬訪港旅客人次，按年增加約12%，當中內地旅客按年增加11%、非內地旅客按年增加16%。周銘禧指出，現時在銅鑼灣及尖沙咀等鬧市，能夠明顯感受到熱鬧氣氛，「只要有人流，經濟就可以慢慢提升」，政府支持旅遊業，不斷推出盛事，不僅推動旅遊業，同時有利本港經濟。

事實上，今年第三季本港經濟按年增長3.8%，較對上一季3.1%，增速明顯加快，政府更將今年全年經濟增長預測，由原來2%至3%，上調至3.2%。

上然累售1046伙涉逾47億

新盤市場氣氛顯著升溫，今年發展商售樓「大豐收」。萬科香港董事總經理周銘禧表示，今年銷售金額逾60.2億，主要來自大埔馬窩路19號上然。

周銘禧表示，上然分三期發展，合共提供1650個單位，開售至今累積售出1046伙，銷售金額合共逾47.8億，買家中逾70%使用即供付款方法，計劃今年內申請入伙紙，預計明年第三季交樓。

至於公司與永泰合作發展的沙田UNI Residence，開售至今累積售出逾100伙，計劃明年第四季交樓。資料顯示，UNI Residence位於沙田顯和里7號，共提供240伙，面積介乎286至636方呎，涵蓋開放式至4房間隔，包括27伙開放式、155伙1房、56伙2房，3房及4房各有1伙，項目同時提供連平台及天台特色戶。

UNI Residence外貌及示範單位18D：

牛頭角項目明年推

除上述兩個項目之外，明年底牛頭角定富街將有一個全新項目推出，現時正在進行規劃設計、雕琢開則。周銘禧表示，項目位處市區，位置理想，由於因應住戶需要，市區盤以短期樓花推出，不會銷售長期樓花。

公開資料顯示，定富街項目來自收購舊樓，2023年4月透過強拍，以底價4.525億統一業權發展，去年1月獲准興建商住物業，總樓面面積約9.34萬方呎。

周銘禧表示，萬科香港全方位覓地，除政府土地及市建局招標項目外，未來會繼續在市場物色合適的投資機會。

記者 吳琳璇 攝影 何健勇