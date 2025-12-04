上月5新盤批預售涉2125伙 創逾半年新高 會德豐古洞矚目

整體樓市正面發展，連帶獲批預售樓花項目續增加，上月共有5個私人住宅項目獲批預售，合共涉及2125伙，創逾半年新高。其中，較矚目項目為會德豐地產古洞新盤，「一口氣」批出兩期的售樓紙，合共涉及781伙。

地政總署資料顯示，今年11月有5個住宅項目獲批預售，合共涉及2125伙，相較10月的860伙大增近1.5倍。會德豐地產旗下的古洞24區項目1期及2期均於上月獲批，分別提供457及324伙，預計於2027年9月及12月分階段落成，樓花期大約22及25個月。發展商指現正積極籌備推盤，將適時公布進一步消息，市場料會成為該區首個開售的項目。

古洞新盤共涉781伙

而會德豐地產與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸6A期及6B期，亦同樣於上月獲批預售，分別提供463及154伙，合共涉617伙，預計落成日期則為2027年的5月底及11月底。港島南岸共分作6期發展，是次獲批項目屬壓軸一期，並由會德豐地產於2021年投得。

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期都獲批預售，該期數設727伙，預計於2026年9月底落成，距今大約10個月。發展商曾透露，項目主打1房至3房單位，料能迎合不同種類客源的喜好，詳細推售計劃有待稍後再作公布。隨着先前開售的SIERRA SEA 1A（2）期及1B期即將交樓，市場估計新期數項目最快月內有機會推出。

文輝道項目拆分為3期

另一方面，上月僅有1個全新項目申請預售，為新地元朗錦田下高埔村項目，提供566伙，預計於2027年4月底落成，距今約17個月。項目位於映河路1A號，即坐落同系項目爾巒旁邊。

值得一提的是，九倉牽頭發展的山頂文輝道2號豪宅項目於上月撤回預售申請，並拆分為3個期數重新入紙，分別提供11伙、22伙及8伙，合共涉及伙數維持41伙不變。

若以不同地區劃分，新界區有10個項目待批，提供3802伙佔最多；其次為九龍區，有9個項目待批，涉及2908伙，而港島區就有6個待批樓盤，提供477伙。

