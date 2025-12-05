大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭

大埔宏福苑大火令無數家園盡毀，除支援及安置問題外，保險賠償安排亦成為社會關注重點。雖然現時業主申請按揭時，銀行通常會要求業主購買火險以保障單位結構安全，不過當物業供滿後，業主是否仍需要自行購買火險？香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》查詢時表示，樓宇結構保險並不是只為按揭而購買，供滿或全額支付的單位都應該確保有足夠火險，保障單位結構因受保風險而損毀時的重置費用。

一般大廈或已購備樓宇結構保險

根據政府統計處人口普查2021年數據，全港已有逾6成自置物業已供滿；另據中原地產綜合統計處數據顯示，宏福苑94.6%家庭屬於業主，當中沒有按揭供款及借貸還款的業主佔85.7%，有按揭供款及借貸還款的業主僅佔8.9%。

劉佩玲表示，若大廈已為各業主購買樓宇結構保險，業主可以考慮不自行加購。不過，部分業主為求安心，會選擇額外加購樓宇結構保險，因為有損失時可以向自己的保險公司提出索償，相對較為方便。保單賠償按比例攤分原則處理

惟要注意的是，賠償總額是根據實際損失而需重置，包括維修或重建的費用而定，換言之，即使屋苑和小業主都有購買樓宇結構險，賠償時都會以比例攤分原則處理，並不存在兩份保單可以加起來得到雙倍賠償。

至於已供滿樓按的小業主要購買樓宇結構險，保障額應以單位的重建或受損後的還原費用為準。她建議，小業主可以參考市場上的公開資料，以建築成本（例如每平方呎若干千元）作預算。

早前有按揭業界人士指火險保額相當於按揭額，如果最終賠償額足夠填補按揭額，業主就毋須再供款；其後再作回應時表示，宏福苑業主能否以保險抵償按揭，目前仍存變數，又指「若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險」。

對此，劉佩玲解釋，樓宇結構保險並不是只為按揭而購買，供滿或全額支付的單位都應該確保有足夠火險，保障單位結構因受保風險而損毀時的重置費用。

她指，當意外發生後向保險公司索償，保險公司會為受損狀況作出評估和定損（Loss adjusting）。若保單渉及承押人（Mortgagee），即借出貸款的一方，保險公司會通知承押人一方，再由承押人決定賠償金額用作償還貸款或是用作重置受損部份，故此保單賠款的主要作用仍然是幫助客戶重置受損部分，而非只是為了償還貸款。

保障住所財物 可買家居保

所謂「樓宇結構險」，又稱火險或樓殼火險，泛指樓宇結構保險，是保障樓宇結構遭到受保風險，如火災等所破壞引致的損失。由於做按揭時，借款方要保障抵押品的價值，所以要求借款人購買，故亦有俗稱「按揭火險」。

另一方面，有保險業界人士接受訪問時提到，一間單位可以買兩種保險，除了樓宇結構保險外，購買家居保險可以為家中的傢俬、裝修、電器及個人財物等提供保障；同時，家居保險一般都會附送第三者責任保險，如果佔用人因為疏忽而引致第三者有財物損毀或者人命傷亡，亦可有保障。

劉佩玲續表示，今次宏福苑大火，家居財物保有兩個可以即時應用的保障，包括：一旦居所因受保事件引致不適合居住，而需另覓臨時居所（如酒店）的住宿費用，實報實銷，以及意外身故保障，提供一筆過的現金身故賠償。

