租金破頂 屋苑紛錄「租轉買」 太古城3房1260萬售 屬市價水平

樓市動向
更新時間：14:56 2025-12-04 HKT
發佈時間：14:56 2025-12-04 HKT

住宅租金破頂，不僅吸引投資客轉趨積極，同時帶動「轉租為買」個案趨增，並且以市價主導。美聯分行營業經理湯偉明表示，鰂魚涌太古城剛燕宮閣高層B室，面積約785方呎，3房間隔，原開價約1280萬放售，最新獲外區租客以1260萬承接，呎價約16051元，屬市價水平。

美聯分行高級分區營業經理梁葦姮表示，大埔白石角天賦海灣1期19座中層C室，面積約933方呎，屬3房套連工人套房間隔。據了解，單位早前以1100萬放售，議價後以1072萬易手，呎價約11490元，屬市場價成交，買家為同區租客，見現時「供平過租」，逐決定「轉租為買」。

投資客購現崇山收租

除「租轉買」個案增多之外，投資客入市態度亦趨積極。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝表示，黃大仙現崇山5B座中層D室，面積約523方呎，屬2房間隔，議價後以858萬成交，呎價約16405元。買家為投資客，購入單位將作長線收租之用，按現時單位市值租金每月約2.4萬計算，租金回報率約3.4厘。

美聯分行高級分區營業經理黃國輝表示，火炭駿景園2期11座高層G室，面積約974方呎，屬3房套間隔。單位早前以1288萬放售，議價後輕微減價10萬，以1278萬成交，呎價約13121元，屬市價水平。買家為投資客，若按現時單位市值租金每月約3.3萬計算，租金回報率約3.1厘。

 


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

