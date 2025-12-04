碧瑤灣銀主盤獲10客競搶 搶高33%至1503萬拍出

整體樓市氣氛轉旺，吸引一眾用家及投資客轉投拍賣場尋「筍盤」。忠誠拍賣行昨日舉行拍賣會，即場推出約21項物業拍賣，即場拍出5個物業，最矚目為薄扶林碧瑤灣一個銀主盤，獲10組客搶購，成交價1503萬。

忠誠拍賣行發言人表示，薄扶林碧瑤灣27座低層C室，面積1314方呎，銀主開價1133萬，獲10組客搶購，並搶高370萬或約33%，最終以1503萬連一個車位拍出，呎價11438元。若以原業主於1996年的545萬購入價計，單位29年內升值958萬或約176%。

LP10連平台戶1051萬售

將軍澳日出康城LP10第2B座低層A室，面積832方呎，附連119方呎平台，銀主開價891萬，吸引4組客搶高160萬或約18%，最終以1051萬拍出，較銀行估價的1188萬低137萬或約12%，呎價12632元。若以原業主於2022年2月的1560.9萬購入價計，在3年間帳面蒸發約509.9萬或約33%。

觀塘協和大廈高層G室，面積305方呎，屬法院令物業，開拍價200萬，最終以開拍價拍出，呎價6557元。

康樂園拍賣前1028萬沽

除住宅物業外，同場亦拍出2個商舖單位，分別為尖沙咀首都廣場低層3個單位銀主盤，面積112方呎，開拍價70萬，最終以86萬成交，呎價約7679元。另一個為同層另外2個單位銀主盤，面積109方呎，開拍價66萬，最終以84萬拍出，呎價7706元。

另外，拍賣前亦售出5項物業，其中大埔康樂園康樂園一幢單號事故洋房，面積約1596方呎，早前以1180萬推拍2次，最新減價200萬至980萬再推拍，最終在拍賣前獲同屋苑業主以1028萬承接，對比銀行估價1900萬，低出872萬或約46%，呎價6441元。

相關文章：康樂園滅門案凶宅獲承接 開拍前1028萬賣出 曾兩度流拍 同屋苑業主接貨

