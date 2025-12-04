今年來強拍申請5宗創三年高 恒基涉3宗同類個案

政府去年底放寬申請強拍門檻至七成業權後，重新撻着發展商舊樓併購意欲；據本報統計，今年以來土地審裁處接獲5宗強拍申請，已超過去年全年水平，創近3年來最多，當中恒基佔最多，涉及3宗同類個案。

今年以來土地審裁處共接獲5宗強拍申請，均屬相鄰地盤以合併形式申請強拍的項目，單計宗數已超越去年全年1宗紀錄，追平2023年全年5宗水平，屬近3年來最多。

恒基佔3宗最多

上述5宗強拍申請中主要由恒基提出，並集中於港島半山一帶，最新為今年10月入稟申請強拍的西半山棕櫚閣，該公司已持有約71.43%業權，市場估值逾6.53億，亦是今年以來涉及金額最貴重個案。

上述舊樓早於1965年落成入伙，至今剛達約60年樓齡，剛符合新強拍門檻，財團只須集齊約70%業權便可申請強拍。現時餘下6個住宅單位及6個車位並未成功收購，市場估值介乎2705至2852萬，當中住宅單位估值約2549萬至2696萬，車位估值約130萬至208萬。

棕櫚閣位於羅便臣道55號，項目屬999年期的「千年地契」，無重建限制，項目地盤面積約1.69萬方呎，屬住宅（乙類）地帶，建築物高度限制約230米（主水平基準以上），按地積比率5倍計算，涉及可建總樓面約8.46萬方呎。

麥當勞道項目聯同小業主申請

最為特別為中半山麥當勞道65至73號舊樓，由恒基破天荒聯同約26名小業主共同提出申請，料屬於近7年以來，再有小業主聯權形式提出強拍申請。當中恒基旗下鉅潤發展公司，持有該項目約17.14%業權，其餘申請人個人名義小業主佔14個，另有11家公司，整個項目市場估值逾4.01億。

其次為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道90至92號麗祥樓，以及羅便臣道94至96號舊樓，今年初已遞交強拍申請，當時恒基只持有麗祥樓69.23%業權，在新修訂舊樓強拍條例下，容許相鄰地盤以合併形式提交申請，而上述三個地段合併後，該公司合共持有約91.67%業權，符合申請強拍要求，為今年首宗強拍申請。

而由財團併購的西營盤第三街151至153號舊樓，亦申請強拍以統一業權發展，該財團平均持有約70%業權，整個項目市場估值約7075萬。當時尚有3個物業並未成功收購，包括永倫持有的一個單位，市場估值約545萬。

除港島區外，由資深投資者盧華家族併購的九龍城衙前圍道118號及120號舊樓，亦申請強拍，該家族平均持有87.6%業權，當時餘下1個單位未成功收購，而120號市場估值約5901.3082萬；另外，整個項目重建價值約7920萬。