麥當勞賣舖｜麥當勞3800萬沽慈雲山巨舖 投資者「台灣張」承接 近月累售4舖套現近3億

美國麥當勞繼續沽售舖位，其中，位於民生區慈雲山毓華里的麥當勞地舖，亦以3800萬易手，買家為投資者「台灣張」張彥緒，料回報約7.2厘，物業於32年升值81%。

美國麥當勞早前推出8個舖位，市場消息透露，已迅速沽售其中6個地舖，繼元朗大馬路、西環士美菲路及旺角西洋菜南街地舖已登記註冊外，最新曝光的慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，以3800萬易手，實用面積5397方呎，平均實用呎價7041元，由「台灣張」張彥緒承接，該巨舖月租22.7萬，料回報約7.2厘。麥當勞1993年6月以2100萬買入該舖位，持貨32年帳面賺1700萬，升幅81%。

麥當勞首階段招標推8舖位：

麥當勞賣舖｜實用呎價7041元 持有32年升值81%

張彥緒於近年市況暴跌後成為焦點，他一連大手購入民生區舖，去年11月，斥資2.98億向房協購入一籃子共11項非核心物業，包括太子荔枝角道168號萬盛閣1至6號舖、元朗大棠道41至59號金朗大廈6至9號舖、鴨脷洲大街129號高寶閣地下及1樓等，近年最大個案，2021年，他向花旗銀行購入於中環畢打街20號會德豐大廈單邊自用舖，作價7.1億。

慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，「台灣張」張彥緒以3800萬承接。

連同上述慈雲山舖位，麥當勞累售4舖，合共套現2.99億。旺角及西環由一名伍姓投資者承接，旺角彌敦道612至618號好望角大廈地下及地庫1A及4號舖，作價8320萬，建築面積共約7367方呎，平均呎價11293元，月租約47.4萬，新買家料回報約6.8厘。西環士美菲路12號地下及1樓，建築面積約6826方呎，成交價1.005億，平均呎價14723元，目前月租40.1萬，回報4.8厘。

元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，合共11700方呎，作價7738.8萬，平均呎價6614元，麥當勞早於1987年11月以931.855萬買入，持貨38年帳面獲利6806.9萬，升值7.1倍。買家為葉姓投資者。

麥當勞賣舖｜市場消息：2舖位接獲買家出價

市場消息透露，美國麥當勞持有的另外2個舖位，亦接獲買家出價貼近，料短期內成功沽售。至於荃灣及大角咀2個舖位，準買家出價與業主意向仍有距離。

其中，價值最高的為尖沙咀星光行地下及地庫，面積約14973方呎，地庫由麥當勞餐廳租用，地下則由青木百貨租用，月租共約135.6萬，市值約4.5億，物業獲多名準買家，出價逾3億獲洽。此外。銅鑼灣怡和街46至54號地下入口、1至2樓，實用面積約8216方呎，位處銅鑼灣一線地段，市值近1.8億，亦獲投資者垂青。

不過，川龍街22至26號卓明大廈地下3號及7至10號舖位、閣樓、1樓、2樓1號單位，2樓6號及8B號平台巨舖，市場消息指，投資者意向7厘回報，惟業主意向5厘。九龍大角咀大方大廈地下1號及2號舖位及1樓J1辦公室，反應較為一般。

麥當勞賣舖｜分階段「全線賣舖」市值30億

美國麥當勞總公司於今年中部署悉數出售香港的23個舖位，市值約30億，首階段連租約出售8個由麥當勞承租舖位，市值約12億，包括尖沙咀星光行等黃金地段舖位，市值約4億。

麥當勞總公司回應：

位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。



麥當勞總公司將繼續致力發展香港市場。適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。

