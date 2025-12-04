Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

康樂園滅門案凶宅獲承接 開拍前1028萬賣出 曾兩度流拍 同屋苑業主接貨

樓市動向
更新時間：10:58 2025-12-04 HKT
發佈時間：10:58 2025-12-04 HKT

曾發生「三屍滅門慘案」的大埔康樂園洋房單位，原定昨日（3日）下午經拍賣行進行公開拍賣，開價980萬元。不過，單位於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，實用呎價約6441元。據了解，新買家同樣為康樂園業主，熟知區內環境。

低估價近五成沽出

負責的忠誠拍賣行指出，上述單位為康樂園十號街一幢單號洋房，實用面積約1596方呎，室內裝修典雅舒適，呈現國外度假別墅的氛圍。參考銀行最新估價約1900萬元，物業最新成交價較估價低約872萬元或45.9%。

即睇康樂園十號街一幢單號洋房內部圖：

業主減價「2球」重推

原業主為一名外籍人士，於2004年斥888萬買入自住，現因長居外國而放盤。該洋房曾於上月以開價1180萬元推出拍賣，惟沒有任何買家舉手競投而流拍。其後再度原價推拍，但同樣流拍收場。

歷經兩次流拍後，業主減價200萬元或16.9%，原定於周三以980萬元推拍，最終於開拍前以1028萬售出。原業主持貨21年，帳賺140萬元或15.8%。

曾發生三屍劫殺案 較市值低逾4成

該洋房曾於約43年前發生轟動全港的慘案，被視為香港史上最兇殘的劫殺事件之一。事件發生於1982年9月，一名從內地來港在康樂園從事裝修工作的泥水匠姜善治在屋內行劫時被發現。為掩蓋罪行，他用電線與領帶勒死了33歲的女戶主及其8歲與4歲的兩個孩子，將遺體藏於儲物間和浴室，直至當晚男戶主返家才發現這場悲劇。法庭認為被告行徑冷血，判處其終身監禁，強調需與社會完全隔離。

自這宗慘案後，該物業已經過數次易手，現任業主於2004年以公司名義斥資888萬元購入。當中還涉及一次借貸紀錄，業主於2004年向一間本地銀行借貸400萬元。

康樂園為區內知名的老牌豪宅，由本地龍頭發展商新鴻基地產打造，項目提供逾千間洋房，當年屬大規模發展。項目亦吸引不少名人居住，據指湯家驊、許冠傑、古巨基、張柏芝、毛舜筠、翁靜晶及蕭正楠夫婦等一眾名流明星曾是或現居於康樂園。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

