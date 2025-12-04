明年中小型樓價料升逾8% 泛海關堡林：減息加強置業信心 新盤「價量齊行」

銀行連環減息加強買家置業信心，一手貨尾減少令新盤趨向「價量齊行」，泛海國際執行董事關堡林預期，明年中小型住宅樓價料升逾8%，豪宅因供應稀缺及政府放寬投資移民買樓門檻，有機會出現「翻天覆地」變化，有望飆升15%至20%。

訪問言論重點 減息不僅有助減輕業主供樓負擔，同時加強買家置業信心

一手貨尾庫存減少，新盤趨向「價量齊行」

租金回報率理想帶動投資客更積極，當中不少來自內地

中小型住宅明年樓價料升逾8%

明年豪宅有機會出現「翻天覆地」變化，樓價有望飆升15%至20%

屯門藍地項目正磋商補地價，目標提供逾300伙

洪水橋滙都已經售罄，套現接近50億

關堡林接受訪問時表示，今年9月美國重啟減息之後，本港銀行已經兩度跟減，連同去年三度減息，現時最優惠利率已重回加息周期前水平。息口回落有助減輕供樓負擔，不僅有利正在供樓的業主，同時加強買家置業信心，刺激成交增加，繼而帶動樓價止跌回升，二手市場獲利成交增多，利好整體樓市氣氛。

泛海關堡林預期，新盤將由過往「先求量、後求價」，逐步變為「價量齊行」。

根據物業代理統計數據顯示，今年10月全港2520宗已知上手買入價二手買賣登記中，帳面獲利成交錄約1571宗，佔比達62.34%，平均每宗獲利幅度21.74%，創近期新高。

料今年錄逾2萬宗成交

關堡林又說，新盤銷情持續理想，今年首11個月累積售出逾1.88萬伙，不僅較去年全年高出約19%，並且創一手新例後新高，反映市場承接力增強，預期今年全年將錄得逾2萬宗成交，意味新盤貨尾庫存量減少。發展商銷售策略將由樓市低迷時期的「先求量、後求價」，逐步轉為「價量齊行」，發展商不用大幅低於市價推盤，部分售價更較低位回升逾1成，有助樓市穩步向好。

與此同時，住宅租金趨勢向上，吸引越來越多投資客入市，當中不少來自內地，為樓市增添更大動力。關堡林指出，根據公開資料顯示，政府各項輸入人才計劃合共接獲超過52萬宗申請，當中超過35萬宗已獲批，並且已有超過23萬人抵港，不少專才來港之後，會選擇租用住宅物業，為租金帶來支持。

政府積極打造「留學香港」品牌，將每間資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額的40%增至50%。關堡林指出，更關鍵是本港大學的排名上升。根據國際高等教育諮詢機構最近發表的報告指出，亞洲區大學排行榜中，本港共有11間大學上榜，其中5間躋身亞洲前十，反映本港能提供優質教學資源，相信能吸引越來越多非本地生來港升學。

關堡林又透露，最近接觸的客人，部分成功於股市、債市，甚至是虛擬貨幣市場成功獲利，並且計劃將套現所得轉買「磚頭」，為樓市增添購買力，連同整體息口走勢向下、新盤庫存減少及租金向上刺激投資者入市意欲增加，預期明年中小型住宅樓價有望上升8%。

豪宅有望升15%至20%

不過，比起中小型住宅，關堡林更看好豪宅前景，明年有機會出現「翻天覆地」變化，呈現「價量齊飆」情況，樓價有望飆升15%至20%，原因包括政府積極增加中小型住宅用地，以致豪宅新供應十分有限，同時政府又放寬投資移民在港購置住宅的成交價門檻，由5000萬降至3000萬，求過於供情況下，樓價自然可看高一線。

屯門藍地項目涉逾300伙

政府全力推進北部都會區發展，泛海國際關堡林表示，集團看好區內發展前景，旗下位於屯門藍地的項目，正與政府磋商補地價，構思將興建中小型住宅，目標提供逾300個單位。

關堡林又表示，洪水橋滙都推售至今，全盤1025伙已經沽清，套現接近50億。受惠銀行減息，以及北都由政府主導發展，市場看好區內物業潛力，因而最新成交呎價，較低位高出約15%至18%。

項目基座商場滙都廣場，暫時租出約50%樓面，租戶包括大型餐飲品牌、琴行、健身中心等，例如大快活承租地下B4至B9號舖，建築面積達6156方呎；麥當勞承租地下A1至A3舖，建築面積6041方呎；健身中心24/7 FITNESS承租B4至B9號舖，面積6156方呎。

寶峰暫沽6伙涉12億

至於半山超級豪宅寶峰，推出至今暫售出6伙，合共套現約12億，最新售出單位包括5樓A室，面積4143方呎，以1.9億成交，以及地下A室，面積3861平方呎，以1.75億售出。

泛海國際寶峰地下示範單位：

關堡林表示，項目預約參觀情況不俗，工作天平均每日錄約4至5組客預約睇樓，假日則增至6至7組客，逾50%睇樓客具內地背景，部分計劃來港開設公司。

寶峰位於寶珊道23號，合共提供16伙，當中1樓至7樓每層2伙，A單位面積均為4143方呎，B單位面積均為3773方呎；8樓至10樓為大平層，當中10樓面積6701方呎，連303方呎平台及5723方呎天台，設有私人升降機直達天台及私人泳池。

