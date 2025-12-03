樓價觸底回穩 今年料升約5% 九建陳淑芳：經濟保持復甦 資金流入樓市

樓市表現持續向好，九建陳淑芳表示，本港住宅市場已觸底回穩，租金持續攀升，顯示實質居住需求強勁，為市場提供堅實支撑，加上在減息等利好因素支持下，料樓市維持反覆向上格局，全年錄溫和升幅約3%至5%。

九建陳淑芳表示，隨着經濟好轉及股市暢旺下，資金持續流入物業市場，亦帶動豪宅交投量增加。

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳接受本報訪問時表示，差估署10月樓價指數連升5個月，租金指數在10月創下歷史新高，反映本港住宅市場已觸底回穩。租金持續攀升，尤其顯示實質居住需求強勁，為市場提供堅實支撑。

減息後現「供平過租」

陳淑芳說，全年而言，在租金回升、供應增長放緩，以及息口見頂預期等多重利好支持下，只要本港經濟保持復甦，全年樓價有望終結去年跌勢，樓價可望維持反覆向上格局，全年樓價錄得溫和升幅，幅度大約3%至5%。

由於中小型單位在用家市場需求穩定，防守力較強，加上在減息後出現「供平過租」現象，亦吸引租客「轉租為買」，亦有投資者購入單位收租。而豪宅市場則較受資金流向與股市表現影響，波動性較高，不過隨着經濟好轉，及股市暢旺下，資金持續流入物業市場，亦帶動豪宅交投量增加。

市場以「穩步整固」為基調

陳淑芳指，市場預期美國年內再次減息，無疑為本港樓市帶來正面心理支持，有助穩定市場發展，可減輕供樓人士壓力。若減息步伐配合經濟復甦，樓市交投有望逐步回暖，樓價亦可望趨向穩定。

不過整體反彈力度仍將受制於一手貨尾量及二手放盤壓力，預期市場將以「穩步整固」為主要基調。總括而言，減息是「助力」而非「萬靈丹」，樓市仍然取決於宏觀經濟、本地供應及市場信心等多重因素互動結果。

早前發展商以貼市價或低市價推盤策略，確實加速一手市場去貨速度，但同時也對二手樓價構成明顯壓力。

值得留意的是，這種「以價換量」現象，正反映市場處於自我調節階段；在樓市持續向好下，目前部分發展商已削減優惠或提價推盤。

政府近年積極推行各項人才計劃，為本港住宅市場帶來實質需求。據入境事務處數據顯示，就各項人才入境計劃獲批個案數目錄得近14萬人，且超過六成已正式抵港，平均每名人才攜近一名受養人，為租賃市場特別是中小型單位帶來穩定支持。

差估價數據顯示2022至2024年間該類單位的年均淨吸納量約1.38萬伙，而當中預計每年新增租賃需求約1.2萬伙，反映人才流入已成為租務市場重要動力。

然而，目前僅約一成多高端人才選擇在港置業，反映跨境資金流轉等限制仍窒礙其「轉租為買」步伐。若未來可以適度簡化內地專才資金調動流程，有望逐步釋放這批人才的置業潛力，中長線對住宅銷售市場構成支持。

另外，近年外地學生人數持續上升，確實關注到專屬住宿供應市場缺口，現正積極評估發展學生公寓可行性，包括選址、產品設計及合作模式，以把握相關機遇。

牛池灣項目逾2000伙全城矚目

隨着整體樓市氣氛好轉，發展商密密部署新一輪推盤；九建陳淑芳指，集團重中之重的牛池灣大型項目，將打造為九龍東地標性上蓋焦點盤，合共提供逾2000伙，部署最快明年次季推出，首期涉及361伙，目前正待批預售紙。

陳淑芳形容，牛池灣項目毗鄰港鐵站，屬鐵路上蓋大型商住綜合項目，部署分階段推售。 而項目第一期合共提供361伙，已申請預售樓花同意書，並計劃明年第二季正式推出。後續期數將視市場情況分階段落實推售計劃，確保供應與需求保持平衡。

項目戶型分布將精準針對投資者及家庭客需求，提供多元化單位間隔。作為市區罕有大型商住綜合體，項目將打造為九龍東地標性上蓋焦點盤，融合住宅與完備商業配套，為區內打造全新生活體驗。她透露，定價方面將綜合考慮市區鐵路上蓋新盤成交、項目獨特定位及市場環境作出釐定。

半山名滙全盤沽清

另外，集團旗下西營盤新盤半山名滙全盤已沽清。

半山名匯18樓示範單位：

而將軍澳海茵莊園全盤1556伙，由開盤至今累售出1553伙，至今只餘下3伙特色單位招標發售中，將會繼續採取惜售策略。

九建將軍澳海茵莊園2座25樓D1室示範單位：

陳淑芳指，集團未來將繼續秉持審慎而積極的投地策略，專注於具備穩定回報及增值潛力優質地皮。主力吸納位於市區核心地段住宅用地，亦會積極透過補地價及舊樓強拍等吸納土地儲備。

記者 羅其軍 攝影 何君健